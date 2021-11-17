Управление гневом: как Армения и Азербайджан заключили перемирие

Внезапное вооружённое противостояние между Арменией и Азербайджаном стало самым серьёзным инцидентом с момента заключения между странами перемирия год назад. По итогам столкновений во вторник 16 ноября есть погибшие и раненые с обеих сторон, 12 армянских солдат попали в плен. Спустя несколько часов при интенсивном посредничестве России сторонам удалось заключить перемирие . Эксперты считают, что нашей стране необходимо приложить максимум усилий и для дальнейшей деэскалации ситуации, чтобы конфликт не сказался негативно на всём регионе.

Российское посредничество

Столкновения начались далеко от зоны ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, но его командование сразу же подключилось к разрешению конфликта и прикладывало все усилия, чтобы установить причины обострения , рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Бои на спорных участках границы Армении и Азербайджана разгорелись около полудня 16 ноября. Применялась бронетехника, миномёты и артиллерия. Обе стороны обвинили друг друга в нападении. Сообщалось о том, что перестрелки начались вне современных границ Нагорного Карабаха, на территории Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана, а также в Сюникской области Армении.

На заседании Совбеза страны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прямой агрессии против суверенной территории Армении и огласил данные, что с 12 мая этого года Азербайджан уже «оккупировал 41 квадратный километр».

Вечером во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина и Николом Пашиняном. Перед этим министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с министрами обороны Азербайджанской Республики Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном.

Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Сергей Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.

О своих контактах с Ереваном и Баку для быстрейшего перевода ситуации в мирное русло рассказало и российское Министерство иностранных дел.

По данным армянского оборонного ведомства, с 18.30 16 ноября при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие. Прекращение вечером боестолкновений в районе горы Килисали и нормализацию там обстановки подтвердили и в российском военном ведомстве.

России необходимо приложить максимум усилий, чтобы остановить эскалацию между Арменией и Азербайджаном, поскольку очередное обострение негативно сказывается на всем регионе, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

— То, что может сделать Россия, продемонстрировали ноябрьские дни 2020 года, когда наш президент жестко и твердо прекратил кровопролитие своей посреднической миссией. С тех пор постепенно восстанавливалось доверие между двумя государствами, работает специально созданная трехсторонняя группа на уровне вице-премьеров, решаются экономические вопросы, восстанавливается транспортная инфраструктура. Поэтому любое обострение между Арменией и Азербайджаном — это плохая история, не только для России, но и для всего региона и мира, — сказал Григорий Карасин «Известиям».

Необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы развитие ситуации вернулось в конструктивное, позитивное русло. Для этого есть известные инструменты, контакты на высоком, высшем уровне, дипломатические усилия, которые предпринимаются. Но многое зависит, конечно, от самих государств, от их лидеров, от их понимания ответственности перед собственными народами, добавил политик.

Версии сторон

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что вооруженные силы Азербайджана во вторник предприняли атаку и вторглись на территорию страны, нарушив границу на одном из ее восточных участков, что привело к человеческим жертвам.

Минобороны Армении признало, что семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы попали в плен к азербайджанской стороне, в свою очередь заявив о больших потерях противника и выводе из строя десяти единиц его техники.

Кроме того, Ереван отметил, что интенсивность боев не снижается и противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие . В ведомстве не стали отрицать и факт потерь с армянской стороны, заявив, что их количество уточняются.

По версии событий Минобороны Азербайджана, армянские отряды атаковали азербайджанские посты на Кяльбаджарском и Лачинском участках госграницы, в результате чего были ранены двое азербайджанских военных.

Как утверждают в азербайджанском военном ведомстве, военнослужащие открыли огонь в ответ на провокации армянской стороны. В результате были уничтожены противотанковые средства и минометы вооруженных сил Армении.

МИД Азербайджана обвинил Армению в том, что она нагнетает ситуацию и не заинтересована в процессе делимитации границы. «Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в заявлении министерства.

Союзные обязательства

Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку обостряет обстановку на границе с целью срыва трехсторонних армяно-российско-азербайджанских договоренностей по Карабаху. Он отметил, что Баку умышленно идет на обострение ситуации, чтобы сорвать выполнение договоренностей.

В этот же день секретарь Совбеза Армен Григорян в телеэфире заявил, что нападение совершено на территорию Армении, поэтому Ереван собирается обратиться к России с просьбой о защите ее территориальной целостности в рамках двустороннего договора 1997 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией заключили 29 августа 1997 года. Срок его действия 25 лет. Подписи под соглашением поставили первые президенты стран Борис Ельцин и Левон Тер-Петросян.

В статье 3 документа говорится, что две страны будут принимать все доступные им меры для противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств и окажут друг другу «необходимую помощь, включая военную» .

С 2003 года Армения вместе с Россией стала членом Организации Договора о коллективной безопасности. В стране размещена 102-я военная база МО РФ, включающая истребители, вертолёты и наземный компонент. В Нагорном Карабахе с прошлого года находится миротворческий контингент численностью в 1960 человек .

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что причин у очередной вспышки на армяно-азербайджанской границе несколько. По его мнению, во-первых, нельзя сбрасывать со счетов «эйфорию Азербайджана после победы в войне в Нагорном Карабахе», во-вторых, на обе стороны конфликта влияют, в том числе, внешние силы, незаинтересованные в расширении российского присутствия в регионе.

— Россия может не допустить расширения зоны конфликта, перебросив часть военных, базирующихся в Гюмри, к границе и оказав давление на Азербайджан. Но не думаю, что речь сейчас идет о возможности какой-то крупномасштабной войне сейчас — подчеркнул Владимир Евсеев.

По данным пресс-службы ОДКБ, пока никаких официальных обращений со стороны армянской стороны в организацию не поступало.