Московский подход: чем завершились переговоры по Карабаху в Кремле

Новая рабочая группа под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России соберется до конца месяца и сформирует перечень основных направлений работы, в том числе планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Об этом говорится в заявлении по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе, подписанном в Москве 11 января . Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле положительно оценил разрешение конфликта, поскольку удалось предотвратить его дальнейшую эскалацию. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что угроза возобновления боевых действий до конца не исчезла — деструктивную роль могут сыграть не только радикальные элементы внутри двух закавказских стран, но и позиция Турции.

На пути к миру

Трехсторонние переговоры в Москве, которые прошли по инициативе российской стороны, начались около 14:00. Это была первая личная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна после завершения конфликта, который начался в конце сентября прошлого года . По оценкам Еревана, за время эскалации в Нагорном Карабахе погибли 3360 военнослужащих Армении. Азербайджан за полтора месяца боев потерял 2783 солдата. Учитывая этот факт, неудивительно, что переговоры в Кремле проходили в весьма напряженной атмосфере. По словам журналистов, закавказские гости на этот раз даже обошлись без традиционного рукопожатия. Это, конечно, можно было бы объяснить правилами безопасности, если бы в Сети не появились кадры теплого приветствия обоими политиками Владимира Путина .

Встреча, продлившаяся 3 часа 45 минут, практически полностью прошла за закрытыми дверями . Перед началом переговоров в присутствии камер выступил лишь Владимир Путин. Одной из главных тем стало обсуждение выполнения договоренностей от 9 ноября прошлого года, которые остановили бои в регионе. По словам главы РФ, они последовательно реализуются, что создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

Московский подход_1 Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Сейчас для соблюдения перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе обеих сторон развернут российский миротворческий контингент и создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня, напомнил Владимир Путин. В зоне ответственности миротворцев действуют 23 наблюдательных поста. Еще четыре дополнительных отвечают за безопасность движения по коридору. Обстановка в регионе спокойная, подчеркнул глава РФ. Срок пребывания миротворческого контингента — пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не выступит против применения этого положения.

— Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тыс. человек. При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших, — сообщил он.

Хрупкая конструкция

Важнейшей задачей также остается разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Как раз в этом направлении удалось добиться наибольших результатов по итогам переговоров. Стороны подписали в Москве совместное заявление о развитии Карабаха. Для реализации поставленных целей предполагается создание рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры Азербайджана, Армении и России. Первое заседание пройдет уже в январе.

— Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона, — пояснил Владимир Путин, назвавший прошедшую встречу исключительно важной и полезной.

С этим согласен и Ильхам Алиев, который выразил уверенность, что Баку и Ереван смогут преодолеть прошлые разногласия, а народы двух стран найдут в себе волю и мудрость для примирения. Между тем Никол Пашинян подчеркнул, что статус Нагорного Карабаха по-прежнему остается одним из неурегулированных вопросов . Кроме того, до сих пор не решена проблема обмена военнопленными, посетовал он. Тем не менее Армения готова к дальнейшим переговорам и решению этого чувствительного вопроса в кратчайшие сроки.

Московский подход_2 резидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы по итогам трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

И всё же угроза возобновления боевых действий до конца не исчезла, предупреждает политолог Аждар Куртов . Во-первых политическая обстановка в Армении весьма нестабильна, она не дает оснований полагать, что договоренности будут безусловно выполняться. По мнению эксперта, не исключено, что в закавказской стране преобладает позиция, призывающая отказаться от прошлогодних соглашений.

Кроме того, обстановка в регионе может ухудшиться в момент, когда в практической плоскости будет поставлен вопрос о статусе Нагорного Карабаха , добавил он. Сейчас эта тема остается на втором плане из-за необходимости срочно решить более важные вопросы, включая будущее военнопленных, разминирование территорий и восстановление инфраструктуры. Когда проблему статуса начнут обсуждать более активно, Ереван будет настаивать на том, чтобы не допустить вхождения непризнанной республики в состав Азербайджана.

— Если проблему не удастся решить дипломатическим путем, то возобновление боевых действий возможно, — заявил «Известиям» Аждар Куртов.

Нельзя забывать и о роли Анкары, которая заинтересована в увеличении собственного влияния в регионе . Политолог напомнил, что еще в прошлом году мировое сообщество было свидетелем поставок военной техники из Турции и участия ее военных советников в конфликте. Более того, периодически даже появлялась информация о прибытии боевиков в Закавказье через территорию Турции.

— Анкара уже подталкивала Азербайджан к более решительным агрессивным действиям против Армении. В будущем это не просто не исключено, но этого стоит ожидать, подытожил эксперт.

Московский подход_3 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двусторонней встречи в Кремле Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Нынешний мир в Карабахе — очень хрупкая конструкция и любое неосторожное действие может его разрушить , считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Хотя есть определенные поводы для оптимизма: после заключения соглашения обстановка остается стабильной. При этом инциденты, которые периодически возникают в каждой горячей точке, не нарушают перемирие, отметил эксперт. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политической воли лидеров обеих стран. Если в Ереване или Баку откажутся от диалога, то проблема Нагорного Карабаха останется в стадии замороженного конфликта .

Серьезной проблемой остается и тот факт, что многие жители Армении по-прежнему воспринимают трехстороннее соглашение от 9 ноября как поражение, считает политолог.

— Необходимо в доступной форме изложить конкретные позиции со стратегическим видением, чтобы в Армении к власти не пришли радикальные элементы и конфликт не возник с новой силой, — добавил Денис Денисов.

Важно, чтобы и в Азербайджане не превалировали агрессивные настроения, призывающие к окончательному решению проблемы военным путем. И здесь ключевую посредническую роль играет Москва, которая ведет активный диалог не только с Ереваном и Баку, но и с Анкарой, чтобы минимизировать накал страстей, подытожил политолог.