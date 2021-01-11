 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Более 20 человек оказались заблокированы после взрыва на шахте в Китае
Мир
Джулиани хотят исключить из состава Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк
Мир
Демократы внесли в палату представителей резолюцию об импичменте Трампу
Мир
Алиев пообещал Армении ж/д сообщение с РФ через Азербайджан
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили после пожара в доме престарелых под Тюменью
Мир
Эксперты заявили о срыве Люксембургом соглашения с РФ о налогообложении
Мир
У главы МИД Абхазии выявили коронавирус
Мир
Украинский депутат назвал отказ от вакцины РФ геноцидом населения
Экономика
Треть россиян назвали наличные лучшей формой сбережений
/

Московский подход: чем завершились переговоры по Карабаху в Кремле

Лидеры Азербайджана, Армении и РФ подписали новое совместное заявление и выразили уверенность в решении разногласий
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Главный слайд
Начало статьи
Московский подход: чем завершились переговоры по Карабаху в Кремле
2021-01-11 19:45:07">
2021-01-11 19:45:07
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая рабочая группа под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России соберется до конца месяца и сформирует перечень основных направлений работы, в том числе планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Об этом говорится в заявлении по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе, подписанном в Москве 11 января. Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле положительно оценил разрешение конфликта, поскольку удалось предотвратить его дальнейшую эскалацию. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что угроза возобновления боевых действий до конца не исчезла — деструктивную роль могут сыграть не только радикальные элементы внутри двух закавказских стран, но и позиция Турции.

Слаженная забота: Путин высоко оценил работу российских миротворцев
Президент провел совещание по ситуации в Карабахе и принял участие в саммите АТЭС

На пути к миру

Трехсторонние переговоры в Москве, которые прошли по инициативе российской стороны, начались около 14:00. Это была первая личная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна после завершения конфликта, который начался в конце сентября прошлого года. По оценкам Еревана, за время эскалации в Нагорном Карабахе погибли 3360 военнослужащих Армении. Азербайджан за полтора месяца боев потерял 2783 солдата. Учитывая этот факт, неудивительно, что переговоры в Кремле проходили в весьма напряженной атмосфере. По словам журналистов, закавказские гости на этот раз даже обошлись без традиционного рукопожатия. Это, конечно, можно было бы объяснить правилами безопасности, если бы в Сети не появились кадры теплого приветствия обоими политиками Владимира Путина.

Встреча, продлившаяся 3 часа 45 минут, практически полностью прошла за закрытыми дверями. Перед началом переговоров в присутствии камер выступил лишь Владимир Путин. Одной из главных тем стало обсуждение выполнения договоренностей от 9 ноября прошлого года, которые остановили бои в регионе. По словам главы РФ, они последовательно реализуются, что создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

Московский подход_1
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Связь с Карабахом: российских миротворцев оснастили «сотовым оружием»
В НКР переброшены беспилотники радиоэлектронной борьбы и мобильный медицинский отряд

Сейчас для соблюдения перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе обеих сторон развернут российский миротворческий контингент и создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня, напомнил Владимир Путин. В зоне ответственности миротворцев действуют 23 наблюдательных поста. Еще четыре дополнительных отвечают за безопасность движения по коридору. Обстановка в регионе спокойная, подчеркнул глава РФ. Срок пребывания миротворческого контингента — пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не выступит против применения этого положения.

— Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тыс. человек. При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших, — сообщил он.

Хрупкая конструкция

Храм спасите: РФ готова сотрудничать с ЮНЕСКО в мониторинге памятников НКР
Однако российские миротворцы не смогут взять под охрану все объекты религиозного наследия в Карабахе

Важнейшей задачей также остается разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Как раз в этом направлении удалось добиться наибольших результатов по итогам переговоров. Стороны подписали в Москве совместное заявление о развитии Карабаха. Для реализации поставленных целей предполагается создание рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры Азербайджана, Армении и России. Первое заседание пройдет уже в январе.

— Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона, — пояснил Владимир Путин, назвавший прошедшую встречу исключительно важной и полезной.

С этим согласен и Ильхам Алиев, который выразил уверенность, что Баку и Ереван смогут преодолеть прошлые разногласия, а народы двух стран найдут в себе волю и мудрость для примирения. Между тем Никол Пашинян подчеркнул, что статус Нагорного Карабаха по-прежнему остается одним из неурегулированных вопросов. Кроме того, до сих пор не решена проблема обмена военнопленными, посетовал он. Тем не менее Армения готова к дальнейшим переговорам и решению этого чувствительного вопроса в кратчайшие сроки.

Московский подход_2
резидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы по итогам трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

резидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы по итогам трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Шаткая оппозиция: сможет ли Никол Пашинян сохранить свой пост
В Ереване продолжает нарастать недовольство политикой армянского премьера

И всё же угроза возобновления боевых действий до конца не исчезла, предупреждает политолог Аждар Куртов. Во-первых политическая обстановка в Армении весьма нестабильна, она не дает оснований полагать, что договоренности будут безусловно выполняться. По мнению эксперта, не исключено, что в закавказской стране преобладает позиция, призывающая отказаться от прошлогодних соглашений.

Кроме того, обстановка в регионе может ухудшиться в момент, когда в практической плоскости будет поставлен вопрос о статусе Нагорного Карабаха, добавил он. Сейчас эта тема остается на втором плане из-за необходимости срочно решить более важные вопросы, включая будущее военнопленных, разминирование территорий и восстановление инфраструктуры. Когда проблему статуса начнут обсуждать более активно, Ереван будет настаивать на том, чтобы не допустить вхождения непризнанной республики в состав Азербайджана.

— Если проблему не удастся решить дипломатическим путем, то возобновление боевых действий возможно, — заявил «Известиям» Аждар Куртов.

Нельзя забывать и о роли Анкары, которая заинтересована в увеличении собственного влияния в регионе. Политолог напомнил, что еще в прошлом году мировое сообщество было свидетелем поставок военной техники из Турции и участия ее военных советников в конфликте. Более того, периодически даже появлялась информация о прибытии боевиков в Закавказье через территорию Турции.

— Анкара уже подталкивала Азербайджан к более решительным агрессивным действиям против Армении. В будущем это не просто не исключено, но этого стоит ожидать, подытожил эксперт.

Московский подход_3
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двусторонней встречи в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двусторонней встречи в Кремле

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Терпение и Гадрут: к чему приведет новый инцидент в Нагорном Карабахе
Армения настаивает на привлечении к рассмотрению причин конфликта Минской группы ОБСЕ

Нынешний мир в Карабахе — очень хрупкая конструкция и любое неосторожное действие может его разрушить, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Хотя есть определенные поводы для оптимизма: после заключения соглашения обстановка остается стабильной. При этом инциденты, которые периодически возникают в каждой горячей точке, не нарушают перемирие, отметил эксперт. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политической воли лидеров обеих стран. Если в Ереване или Баку откажутся от диалога, то проблема Нагорного Карабаха останется в стадии замороженного конфликта.

Серьезной проблемой остается и тот факт, что многие жители Армении по-прежнему воспринимают трехстороннее соглашение от 9 ноября как поражение, считает политолог.

— Необходимо в доступной форме изложить конкретные позиции со стратегическим видением, чтобы в Армении к власти не пришли радикальные элементы и конфликт не возник с новой силой, — добавил Денис Денисов.

Важно, чтобы и в Азербайджане не превалировали агрессивные настроения, призывающие к окончательному решению проблемы военным путем. И здесь ключевую посредническую роль играет Москва, которая ведет активный диалог не только с Ереваном и Баку, но и с Анкарой, чтобы минимизировать накал страстей, подытожил политолог.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020