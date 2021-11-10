Мир вашему грому: как начался второй год миссии РФ в Нагорном Карабахе

Второй год миссии российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе начинается от отсечки 11 ноября 2021 г. За это время удалось успешно погасить горячую фазу конфликта Армении и Азербайджана. Но полного спокойствия на линии соприкосновения и уверенности в будущем пока нет ни кого. О том, как живёт столица Нагорного Карабаха (НКР) сегодня, и как обустроились российские военные на территории непризнанного государства за эти месяцы — в репортаже «Известий».

Проезд открыт

Степанакерт почти залечил раны, оставленные завершившейся год назад войной. Сейчас он ничем не напоминает обезлюдевший эвакуированный город, каким был год назад. С тех пор молчат сирены, оповещавшие об артобстрелах и ракетных ударах. Ремонтные работы на большинстве жилых зданий уже завершены.

Присутствие двухтысячного российского миротворческого контингента ощущается по всему маршруту из Армении в Степанакерт, проходящему через знаменитый Лачинский коридор, статус которого окончательно так и не урегулирован. Усилиями РМК проезд гражданского транспорта по нему заметно упростился. На первых порах после конфликта здесь приходилось формировать конвои из гражданских машин, которые сопровождались российскими миротворцами. Сейчас проезд безопасен и открыт даже для индивидуальных машин.

Мир вашему грому Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не все следы войны убраны с этой стратегической дороги. Неподалёку от российского миротворческого поста №4 до сих пор на обочине ржавеет остов армянской боевой машины пехоты, уничтоженной ударом с воздуха больше года назад.

Полная тишина не наступила и на новой линии соприкосновения между НКР и Азербайджаном. Начавшиеся работы по демаркации так и не завершены . Не решён окончательно вопрос с разблокированием транспортных путей в регионе, что было предусмотрено соглашением о прекращении огня. Всё это поддерживает напряжённость и в ремя от времени появляются новости об очередных перестрелках сторон с использованием лёгкого вооружения.

— Первое с чем пришлось столкнуться — это обеспечение безопасного возвращения беженцев. Наиболее активно этот процесс проходил в первые месяцы нашей мирной миссии. Всего мы смогли помочь вернуться в свои дома более 52 тыс. граждан при общей численности населения чуть более 120 тысяч, — рассказал журналистам командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. — Практически параллельно был организован довольно сложный процесс обмена пленными. Нам удалось договориться и вернуть более 110 человек обеим сторонам. Поисковыми группами найдено и передано 1 962 тела погибших военнослужащих обеих сторон.

Столица Нагорного Карабаха выглядит совершенно мирным городом. На улицах не видно людей с оружием и мало — в униформе. Центр города почти не пострадал в войне прошлого года, но работы проведены и на объектах инфраструктуры. Частично восстановлена школа №10, сильно пострадавшая от обстрела. Открыты магазины и кафе, ходит общественный транспорт. В городском парке молодёжь катается на стареньких каруселях.

Мир вашему грому Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С трассы Горис-Степанакерт видно и активное строительство на бывших территориях НКР, переданных по мирному соглашению Азербайджану. Баку быстро строит на возвращённых территориях новые дороги и тоннели.

Взрывоопасно

Выстрелов рядом со Степанакертом уже не слышно, но взрывы продолжают греметь до сих пор. Но теперь это не звуки ракетных обстрелов, а уничтожения неразорвавшихся боеприпасов миссией по гуманитарному разминированию. Работы здесь ещё непочатый край. По оценкам сапёров РМК, проверено лишь около 30 процентов опасной площад и.

— Всего сапёры уже ликвидировали в Нагорном Карабахе 26 тысяч взрывоопасных предметов, проверили почти две тысячи зданий и прочесали 2300 гектар территории, — рассказал «Известиям» командир роты гуманитарного разминирования Илья Столичный. — Но работы ещё непочатый край. Осмотрено лишь около 30 процентов потенциально опасной территории. Кроме разминирования ведём и работу с местным населением, разъясняем какие предметы нельзя трогать и подбирать. Особую угрозу детям несут неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных ракет.

По договоренностям между лидерами России, Армении и Азербайджана от 10 ноября 2020 года, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта был развернут российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники . Они размещены там на пять лет, с возможностью автоматического продления этого срока по соглашению сторон.

В 2008 году, после формирования российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии дожидаться нормальных бытовых условий их военным пришлось несколько лет. Сейчас у армии есть отработанные блочно-модульные конструкции. Поэтому для РМК их возвели уже в первые месяцы.

Мир вашему грому Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рядом с каждым из 27 наблюдательных пунктов построены такие автономные городки. Внутри довольно комфортно. Отличить их от стационарных современных казарм где-нибудь в России не так уж просто. Те же солдатские кровати, кубрики, бытовые комнаты, стиральные машинки и микроволновки. Есть душ и туалет.

Наблюдательные пункты рассчитаны на взвод, основная база на бывшем аэродроме Степанакерта вмещает более серьёзный контингент. Больше по площади там и спортзал с силовыми тренажёрами. Местная специфика чувствуется лишь в армейских столовых. Вместо яблок и бананов здесь — вкусная хурма и плоды граната.

К годовщине на главной базе не только открыли стационарный православный храм с колокольней, но и представили первую за пределами нашей страны «Аллею российской славы» с бюстами знаменитых соотечественников — от Александра Невского и Дениса Давыдова, до Льва Толстого и Василия Шукшина.

О том, что солдаты всё-таки на боевой службе в не до конца спокойном регионе напоминают надёжные укрепления рядом с казармами и опорными пунктами. Все наблюдательные посты подготовлены к круговой обороне и окружены мощными габионами — заграждениями из проволочных сеток, заполненных щебнем. Они могут защитить не только от пуль, но и от снарядов. На огневых позициях — вооружённые 30-мм автоматическими пушками бронетранспортёры БТР-82А.

Мир вашему грому Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В составе контингента есть небольшая авиагруппа. Транспортные вертолёты Ми-8 с медицинскими модулями готовы при необходимости эвакуировать раненых. За обстановкой с воздуха наблюдает рота беспилотников. В её составе не только небольшие «Орлан-10», но и тяжёлый «Форпост», способный патрулировать в воздухе до 15 часов.

Для лечения военных РМК и помощи местным жителям тут же на аэродроме развёрнут медицинский отряд специального назначения , который входит в состав миротворцев. Первоначально он размещался в специальных надувных палатках, но уже летом их сменил новый блочно-модульный госпиталь со всем необходимым, от кабинетов врачей общей практики до операционной.

Все солдаты в Нагорном Карабахе — контрактники. Более того, многие из них раньше получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. На миротворческие задачи срочников не посылают .

Первыми в ноябре 2020 год на миссию в НКР отправились военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой). Всего через несколько часов после подписания мирного соглашения самолёты военно-транспортной авиации начали доставлять их на аэродром в Армении, откуда они выдвинулись в Карабах. В этом ноябре заканчивается ротация уже второй смены миротворцев. Среди них морпехи-тихоокеанцы из десантно-штурмового батальона бригады, базирующейся под Владивостоком.