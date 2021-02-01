Беспилотный мир: в Карабахе заработал российско-турецкий центр

Более сотни военнослужащих из России и Турции круглосуточно в режиме реального времени будут следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. А также рассматривать вопросы, связанные с нарушениями мирных договоренностей. «Известия» побывали на открытии совместного мониторингового центра и, в частности, узнали, какие задачи будут решать беспилотники двух стран. И почему у центра сразу два начальника.

У самой черты

Совместный российско-турецкий центр (СРТЦ) находится на территории Азербайджана в непосредственной близости у линии соприкосновения сторон. Место его дислокации — село Марзили Агдамского района. От СРТЦ до Степанакерта, Шуши и Лачинского коридора всего несколько десятков километров.

Решение о формировании центра было принято сразу после прекращения огня в Нагорном Карабахе. 11 ноября 2020 года главы военных ведомств Турции и России подписали меморандум о создании Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Как отметил тогда министр обороны Сергей Шойгу, СРТЦ «сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта».

Почти три месяца ушло на техническое согласование проекта, а также строительство инфраструктуры и военного городка. 30 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, заместитель главы российского Минобороны генерал-полковник Александр Фомин, а также заместитель минобороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу официально открыли центр. В этот же день российские и турецкие военные заступили на совместное дежурство.

Важность работы СРТЦ сложно переоценить. Так, в своем выступлении Александр Фомин подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе был самый продолжительным и кровопролитным на постсоветском пространстве. А его турецкий коллега Юнус Эмре Караосманоглу отметил, что у Москвы и Анкары уже есть успешный опыт совместных действий по поддержанию мира, в частности, на территории Сирии.

Беспилотные миротворцы

— Наша задача — контролировать режим соблюдения огня и всех боевых действий на линии соприкосновения сторон. Центр обеспечен необходимым вооружением и военной техникой, а также материальными средствами, — рассказал «Известиям» представитель российской части СРТЦ полковник Завалкин.

Строительство самого центра, а также инфраструктуры и мест проживания российских и турецких военнослужащих взял на себя Азербайджан. Все технические работы заняли около месяца. За это время в поле недалеко от села Марзили была заасфальтирована площадка, куда потом поставили несколько десятков домов-модулей.

В составе российского контингента 60 человек, столько же с турецкой стороны. Примечательно, что у совместного центра нет единого начальника. У российского и турецкого контингентов свои командиры и штабы. Поэтому территория незримо разбита на две части. Справа — «российская», слева — «турецкая».

Главное «оружие» СРТЦ — беспилотные летательные аппараты (БЛА).

— За ситуацией на линии соприкосновения мы наблюдаем с помощью БЛА типа «Орлан-10» и «Форпост». Места для запуска наших беспилотников находятся рядом с центром. А вот турецкая сторона для мониторинга планирует использовать дроны типа Bayktar, — сообщил полковник Завалкин.

По словам собеседника «Известий», возможности современных российских беспилотников позволяют следить за ситуацией на линии фронта днем и ночью в любых погодных условиях.

Информация с БЛА поступает в штаб российского контингента, где она обрабатывается и дальше передается в мониторинговый центр. Там круглосуточно несут совместную службу военнослужащие двух стран. Здесь же находятся два кабинета: один российского генерала, другой — турецкого.

Именно дежурная смена мониторингового центра принимает решение, как поступить в ситуации, когда перемирие нарушается. В этом вопросе полномочия у командования СРТЦ самые широкие. К примеру, можно обратиться к командованию российских миротворцев или по прямой линии выйти на оборонные ведомства Армении и Азербайджана.

Трехкомнатные модули

Сейчас российский контингент укомплектован преимущественно военнослужащими Южного военного округа. В его составе не только операторы беспилотных систем, но и опытные «штабисты», переводчики, а также специалисты в области связи, материально-технического обеспечения и т.д. Срок командировки составляет 60 суток.

По словам полковника Завалкина, смена российского штаба и мониторингового центра длится половину суток, дежурства начинаются в 9 и 21 час.

В Азербайджане очень хорошо понимают важность центра, а также насколько сложно там нести службу. Поэтому национальное военное ведомство постаралось организовать российским и турецким военным максимальный комфорт, взяло на себя все вопросы материального и технического обеспечения.

Бойцы проживают в трехкомнатных модулях. В двух комнатах — спальные места на двух человек. Помимо кроватей в них есть телевизоры, сплит-системы, холодильники и шкафы. Третья комната — совмещенная душевая и туалет. Также на территории СРТЦ есть досуговые модули, а также молельные комнаты. Имеется и хорошо оснащенный медицинский пункт.