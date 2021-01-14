Храм во спасение: к церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО

Церкви и исторические памятники на контролируемой Азербайджаном территории Нагорного Карабаха находятся под угрозой, заявил «Известиям» верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. По его словам, Баку отказывается пускать представителей ЮНЕСКО, чтобы они могли лично оценить ситуацию вокруг наследия. Вместе с тем, отметил предстоятель Армянской апостольской церкви, российские миротворцы прилагают все усилия, чтобы обеспечить сохранность памятников истории и культуры. Гарегин II выразил благодарность Владимиру Путину за личный вклад в прекращение войны в регионе.

В Армянской апостольской церкви создан специальный отдел, задача которого — контролировать сохранность памятников международного значения, рассказал «Известиям» Гарегин II. По его словам, священнослужители обратились к религиозным лидерам, международным культурным организациям и структурам, а также в ЮНЕСКО. Впрочем, добавил он, предложение допустить на подконтрольные Баку территории наблюдателей ЮНЕСКО не нашло поддержки у Азербайджана.

Предстоятель Армянской апостольской церкви выразил надежду, что усилиями сопредседателей минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в число которых входит и Россия, станут возможны незамедлительные действия по сохранению памятников.

«Известия» направили запросы в министерство обороны Азербайджана и в ЮНЕСКО, чтобы прояснить ситуацию с допуском международных экспертов для осмотра объектов исторического и культурного наследия.

В ходе боевых действий религиозные объекты не раз попадали под обстрелы. Так, ракетному удару подвергся собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши. В результате одного из налетов на этот населенный пункт получили ранения российские журналисты Левон Арзанов и Юрий Котенок.

Немалую роль в сохранении памятников и религиозных святынь, по словам главы Армянской апостольской церкви, играют российские миротворцы, которые прилагают для этого все усилия. Католикос всех армян выразил благодарность президенту РФ за личный вклад в прекращение войны и урегулирование вопросов, возникших после нее. Среди проблем, которые волнуют жителей Нагорного Карабаха, предстоятель назвал статус региона, сроки возвращения военнопленных и демаркацию границ.

Еще в декабре в экспертном сообществе обсуждались вопросы, связанные с армянскими памятниками истории и культуры, рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. Высказывались опасения, что религиозные и культурные различия могут породить у некоторых людей непонимание значения этих памятников.

— Армянских объектов мирового значения на территории Азербайджана и Нагорного Карабаха довольно много. И единственная международная структура, которая могла бы наблюдать за сохранностью памятников, — это ЮНЕСКО, — рассказала Инна Ветренко. — А сейчас, когда Азербайджан занял позицию не пускать в Карабах экспертов, это вызывает еще большее беспокойство. И не только с армянской стороны. В этой ситуации Москва может поспособствовать разрешению ситуации, потому что Россия на переговорах выступает в роли третейского судьи. Наша страна могла бы взять на себя эту миссию: пролоббировать решение пустить наблюдателей ЮНЕСКО и пойти на диалог с армянской стороной, дать им какие-то гарантии.

Ранее азербайджанские политики, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев, неоднократно заявляли, что храмы на территории Нагорного Карабаха армянам не принадлежат. По официальной версии Баку, это культовые сооружения удинской общины — потомков кавказских албанов, проживающих в нескольких районах Азербайджана. Армянская сторона, в свою очередь, оспаривает эти претензии.