Ирану радоваться: РФ призвала вернуть первоначальную ядерную сделку
Россия призывает США и Иран восстановить ядерную сделку в первоначальном виде во всех аспектах. Об этом «Известиям» заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он также отметил: участники переговоров преодолели недопонимание, дискуссии продвигаются в рабочем режиме, иранская сторона довольна результатами. Между тем давление на Иран нарастает: Вашингтон заявил о готовности перейти к «другим мерам», если дипломатия не сработает. А в Лондоне отметили, что текущий раунд в Вене — последний шанс Тегерана сесть за стол переговоров. Опрошенные «Известиями» эксперты выразили опасение, что США сдадутся первыми и сорвут переговоры, не дождавшись их продолжения.
Переговоры в деловой колее
Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) начался 29 ноября. Но уже 3 декабря был приостановлен — представители Франции, ФРГ и Великобритании вернулись в свои страны для дополнительных консультаций. Переговоры возобновились 9 декабря, однако оценки достигнутого прогресса у каждой из стран-участниц разнятся. Сходятся стороны, если судить по публичным высказываниям их представителей, только в одном: желаемых результатов пока нет.
Как пояснил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, технический перерыв в переговорах был объявлен, поскольку между участниками «возникли серьезные недопонимания».
— Но за 9–10 декабря, когда переговоры опять возобновились, удалось, как мне кажется, преодолеть это недопонимание и выйти на нормальную деловую колею, — подчеркнул дипломат.
Завод по обогащению урана в Натанзе
По его словам, «иранцы в целом довольны, судя по публичным комментариям главы иранской делегации, замглавы МИД Али Багери Кани, остальные участники тоже вроде бы преодолели вспышку эмоций на прошлой неделе и настроены по-деловому».
— Так что работа идет, и идет неплохо. Хотя, конечно, всё время остаются опасения, что в любой момент любое неосторожное слово, движение могут вызвать опять крупные проблемы. Надеюсь, этого не будет, — уточнил постпред.
Он отметил: пока неизвестно как долго продлятся дискуссии. Но «все понимают, что бесконечно переговоры продолжаться не могут, особенно в условиях когда с одной стороны американцы вводят санкции, а с другой — Иран продолжает развивать свою ядерную программу».
— Надо это прекращать, возвращать все на круги своя, к первоочередному СВПД во всех его аспектах пора возвращаться. Как много удастся сделать в этом году — трудно судить, могут быть разные результаты. Но скажем, иранская делегация, насколько мне известно, собирается в полном составе никуда не уезжать и продолжать работать, — пояснил Михаил Ульянов.
Перешли к ультиматумам
Оценки текущих процессов у Вашингтона и Тегерана прямо противоположные. 3 декабря США обвинили Иран в том, что тот начал переговоры с «провокаций в ядерной сфере». За два дня до этого Тегеран, как сообщили в МАГАТЭ, приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 10 декабря предупредила: «если дипломатия вскоре не встанет на верный путь и если работы над ядерной программой Ирана будут и далее ускоряться, у нас не останется иного выбора, как принять дополнительные меры по введению дальнейших ограничений в отношении секторов экономики Ирана, приносящих доходы».
Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене. 9 декабря 2021 года
Подход США разделяют и европейские участники сделки. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс фактически выдвинула Ирану ультиматум, заявив: дискуссии в Вене — это «последний шанс Исламской Республики сесть за стол переговоров и принять серьезное решение».
В Иране делают более осторожные и оптимистичные заявления.
«Обе стороны близки к согласованию вопросов, которые должны быть в повестке дня», — заявил Али Багери Кани. По его оценке, в переговорах наметился «позитивный важный шаг вперед», поскольку до этого стороны даже не могли согласовать, какие вопросы следует обсуждать. При этом глава делегации в интервью местному каналу Press TV подчеркнул: «Иран не получил предложений по возвращению к ядерной сделке 2015 года со стороны Запада». В то же время, как отметил Али Багери Кани, Тегеран выдвигает «различные предложения на основе своих вариаций условий соглашения». Суть этих добавлений не раскрывается. Но, как пишет Reuters со ссылкой на участника, предложения иранцев «несовместимы со сделкой 2015 года».
На фоне возобновления переговоров в Вене свои усилия нарастил и Израиль — давний противник ядерной сделки. 10 декабря израильский министр обороны Бени Ганц провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. По ее итогам американский министр подтвердил «решимость США не допустить получения Ираном ядерного оружия» и заверил о «приверженности США обеспечению безопасности Израиля и его качественному военному превосходству».
Каскады центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо
Как пояснил «Известиям» посол Израиля в России Александр Бен-Цви, его страна относится к иранской ядерной сделке отрицательно, поскольку она «не включает очень много элементов, которые влияют на всё, что происходит».
— Это и баллистическое вооружение Ирана, это финансовая помощь террористическим организациям, поддержка различных экстремистских соединений на всем Ближнем Востоке. Это плохое соглашение, в нем не решен вопрос санкций, что происходит, когда соглашение заканчивается, то есть есть много вопросов, которые не решены, — уточнил дипломат.
Кто первый сорвется
По мнению аналитика Института международных исследований МГИМО Адлана Маргоева, нет ощущения, что иранцы первыми объявят переговоры сорванными.
— Если посмотреть на мотивацию иранской делегации, то она приехала с более жесткими требованиями, чем были у предыдущего правительства, но эта делегация серьезно ведет диалог по поводу того, какие уступки должны сделать США для возвращения к соглашению. Параллельно Иран наращивает ядерную программу как рычаг давления — либо они заморозят эту программу, если сделка состоится, либо продолжат ее развивать, если переговоры провалятся. Но пока в Тегеране не видно желания отказываться от переговоров, — пояснил эксперт «Известиям».
По его словам, в США обратная ситуация: журналисты заранее разочаровались в переговорах и нагнетают ожидания, что диалог при таком подходе нового иранского правительства будет сорван. Адлан Маргоев также отметил, что Штаты публично дают Тегерану сигнал — «терпение у нас не безграничное».
— Я больше переживаю за участие в переговорах американской стороны. Штаты могут не проявить достаточно выдержки, сдаться и сказать, что бессмысленно вести переговоры с новым правительством Ирана. Вашингтон может раньше дойти до истощения, хотя рычаги давления в виде санкций, введенных администрацией Трампа, остаются у них в руках. Надежда на то, что американцы не сойдут с дистанции первыми, — уточнил эксперт.
Высока вероятность, что сделка будет сорвана и это произойдет по вине Ирана, поскольку он подошел к седьмому раунду переговоров с максимально жесткой позицией, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
— Иран настаивает, чтобы США извинились за выход из СВПД в 2018 году. И чтобы Вашингтон дал гарантию, что следующая администрация не выйдет из вероятного соглашения. Также Иран настаивает, чтобы США компенсировали те убытки, которые Иран понес с 2018 года. А это, как уточнил в начале года бывший глава МИД Ирана Джавад Зариф, около $1 трлн. Кроме того, Иран требует того, чтобы США сняли все санкции — только тогда он приостановит компенсационные действия в ядерной сфере. Эти требования жесткие и совершенно не отвечают идее компромисса, — пояснил эксперт «Известиям».
Он констатировал: иранцы настаивают на первом шаге со стороны США. И он был бы логичен, если бы Иран на протяжении всех лет с момента выхода Вашингтона из ядерной сделки не делал никаких шагов по нарушению требований СВПД.