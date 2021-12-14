Ирану радоваться: РФ призвала вернуть первоначальную ядерную сделку

Россия призывает США и Иран восстановить ядерную сделку в первоначальном виде во всех аспектах. Об этом «Известиям» заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Он также отметил: участники переговоров преодолели недопонимание , дискуссии продвигаются в рабочем режиме, иранская сторона довольна результатами. Между тем давление на Иран нарастает: Вашингтон заявил о готовности перейти к «другим мерам», если дипломатия не сработает . А в Лондоне отметили, что текущий раунд в Вене — последний шанс Тегерана сесть за стол переговоров. Опрошенные «Известиями» эксперты выразили опасение, что США сдадутся первыми и сорвут переговоры, не дождавшись их продолжения.

Переговоры в деловой колее

Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) начался 29 ноября. Но уже 3 декабря был приостановлен — представители Франции, ФРГ и Великобритании вернулись в свои страны для дополнительных консультаций. Переговоры возобновились 9 декабря, однако оценки достигнутого прогресса у каждой из стран-участниц разнятся. Сходятся стороны, если судить по публичным высказываниям их представителей, только в одном: желаемых результатов пока нет.

Как пояснил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, технический перерыв в переговорах был объявлен, поскольку между участниками «возникли серьезные недопонимания» .

— Но за 9–10 декабря, когда переговоры опять возобновились, удалось, как мне кажется, преодолеть это недопонимание и выйти на нормальную деловую колею , — подчеркнул дипломат.

Ирану радоваться_3 Завод по обогащению урана в Натанзе Фото: TASS/EPA

По его словам, «иранцы в целом довольны, судя по публичным комментариям главы иранской делегации, замглавы МИД Али Багери Кани, остальные участники тоже вроде бы преодолели вспышку эмоций на прошлой неделе и настроены по-деловому».

— Так что работа идет, и идет неплохо. Хотя, конечно, всё время остаются опасения, что в любой момент любое неосторожное слово, движение могут вызвать опять крупные проблемы. Надеюсь, этого не будет , — уточнил постпред.

Он отметил: пока неизвестно как долго продлятся дискуссии. Но «все понимают, что бесконечно переговоры продолжаться не могут, особенно в условиях когда с одной стороны американцы вводят санкции, а с другой — Иран продолжает развивать свою ядерную программу».

— Надо это прекращать, возвращать все на круги своя, к первоочередному СВПД во всех его аспектах пора возвращаться . Как много удастся сделать в этом году — трудно судить, могут быть разные результаты. Но скажем, иранская делегация, насколько мне известно, собирается в полном составе никуда не уезжать и продолжать работать, — пояснил Михаил Ульянов.

Перешли к ультиматумам

Оценки текущих процессов у Вашингтона и Тегерана прямо противоположные. 3 декабря США обвинили Иран в том, что тот начал переговоры с «провокаций в ядерной сфере» . За два дня до этого Тегеран, как сообщили в МАГАТЭ, приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 10 декабря предупредила: «если дипломатия вскоре не встанет на верный путь и если работы над ядерной программой Ирана будут и далее ускоряться, у нас не останется иного выбора, как принять дополнительные меры по введению дальнейших ограничений в отношении секторов экономики Ирана, приносящих доходы».

Ирану радоваться_1 Седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене. 9 декабря 2021 года Фото: EU Delegation in Vienna/EEAS/Handout via REUTERS

Подход США разделяют и европейские участники сделки. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс фактически выдвинула Ирану ультиматум, заявив: дискуссии в Вене — это «последний шанс Исламской Республики сесть за стол переговоров и принять серьезное решение».

В Иране делают более осторожные и оптимистичные заявления .

«Обе стороны близки к согласованию вопросов, которые должны быть в повестке дня», — заявил Али Багери Кани . По его оценке, в переговорах наметился «позитивный важный шаг вперед», поскольку до этого стороны даже не могли согласовать, какие вопросы следует обсуждать. При этом глава делегации в интервью местному каналу Press TV подчеркнул: «Иран не получил предложений по возвращению к ядерной сделке 2015 года со стороны Запада» . В то же время, как отметил Али Багери Кани, Тегеран выдвигает «различные предложения на основе своих вариаций условий соглашения» . Суть этих добавлений не раскрывается. Но, как пишет Reuters со ссылкой на участника, предложения иранцев «несовместимы со сделкой 2015 года».

На фоне возобновления переговоров в Вене свои усилия нарастил и Израиль — давний противник ядерной сделки. 10 декабря израильский министр обороны Бени Ганц провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином . По ее итогам американский министр подтвердил «решимость США не допустить получения Ираном ядерного оружия» и заверил о «приверженности США обеспечению безопасности Израиля и его качественному военному превосходству».

Ирану радоваться_2 Каскады центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо Фото: iran.ru

Как пояснил «Известиям» посол Израиля в России Александр Бен-Цви, его страна относится к иранской ядерной сделке отрицательно, поскольку она «не включает очень много элементов, которые влияют на всё, что происходит».

— Это и баллистическое вооружение Ирана, это финансовая помощь террористическим организациям, поддержка различных экстремистских соединений на всем Ближнем Востоке. Это плохое соглашение, в нем не решен вопрос санкций, что происходит, когда соглашение заканчивается, то есть есть много вопросов, которые не решены, — уточнил дипломат.

Кто первый сорвется

По мнению аналитика Института международных исследований МГИМО Адлана Маргоева, нет ощущения, что иранцы первыми объявят переговоры сорванными.

— Если посмотреть на мотивацию иранской делегации, то она приехала с более жесткими требованиями, чем были у предыдущего правительства , но эта делегация серьезно ведет диалог по поводу того, какие уступки должны сделать США для возвращения к соглашению. Параллельно Иран наращивает ядерную программу как рычаг давления — либо они заморозят эту программу, если сделка состоится, либо продолжат ее развивать, если переговоры провалятся. Но пока в Тегеране не видно желания отказываться от переговоров , — пояснил эксперт «Известиям».

По его словам, в США обратная ситуация: журналисты заранее разочаровались в переговорах и нагнетают ожидания, что диалог при таком подходе нового иранского правительства будет сорван . Адлан Маргоев также отметил, что Штаты публично дают Тегерану сигнал — «терпение у нас не безграничное».

Ирану радоваться_4 Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

— Я больше переживаю за участие в переговорах американской стороны. Штаты могут не проявить достаточно выдержки, сдаться и сказать, что бессмысленно вести переговоры с новым правительством Ирана . Вашингтон может раньше дойти до истощения, хотя рычаги давления в виде санкций, введенных администрацией Трампа, остаются у них в руках. Надежда на то, что американцы не сойдут с дистанции первыми, — уточнил эксперт.

Высока вероятность, что сделка будет сорвана и это произойдет по вине Ирана, поскольку он подошел к седьмому раунду переговоров с максимально жесткой позицией , считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

— Иран настаивает, чтобы США извинились за выход из СВПД в 2018 году. И чтобы Вашингтон дал гарантию, что следующая администрация не выйдет из вероятного соглашения. Также Иран настаивает, чтобы США компенсировали те убытки, которые Иран понес с 2018 года. А это, как уточнил в начале года бывший глава МИД Ирана Джавад Зариф, около $1 трлн. Кроме того, Иран требует того, чтобы США сняли все санкции — только тогда он приостановит компенсационные действия в ядерной сфере. Эти требования жесткие и совершенно не отвечают идее компромисса, — пояснил эксперт «Известиям».

Он констатировал: иранцы настаивают на первом шаге со стороны США. И он был бы логичен, если бы Иран на протяжении всех лет с момента выхода Вашингтона из ядерной сделки не делал никаких шагов по нарушению требований СВПД.