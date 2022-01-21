В Еврокомиссии рассказали о подготовке санкций против России

Евросоюз (ЕС) не хочет вводить против России санкции и надеется, что обострение вокруг Украины до этого не доведет. Об этом в пятницу, 21 января, заявил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано.

По его словам, в настоящее время все усилия сфокусированы на деэскалации и предотвращении ситуации, которая вынудит Евросоюз наложить на РФ санкции.

«Наша текущая чрезвычайно активная дипломатическая работа и контакты с российским руководством направлены на то, чтобы, с одной стороны, скоординировать действия ЕС, США и других партнеров, когда речь заходит о защите и поддержке Украины, а с другой стороны — направить российскому руководству ясный сигнал о том, что любая агрессия против Украины, любое нарушение ее суверенитета и территориальной целостности повлекут серьезные последствия», — подчеркнул Стано.

Как рассказал представитель Еврокомиссии, партнеры ЕС также координируют свои подходы касательно возможных ограничительных мер. При этом он отметил, что Евросоюз применяет санкции, для того чтобы отреагировать на конкретные действия и нарушения прав человека или международного права.

«Мы не используем превентивных санкций и никогда публично не обсуждаем возможные меры — их суть, охват и цели — до их одобрения. Однако ЕС четко обозначил свое намерение ввести очень конкретные и очень жесткие санкции, если на Украину будет совершено нападение. Мы до сих пор надеемся, что в этом не будет необходимости, и российское руководство перейдет к деэскалации», — заключил Стано.

17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от межбанковской системы SWIFT.

При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от международной системы. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны к любым санкциям Запада. Он отметил, что Россия готова «к любому развитию событий и в сфере экономики». Также министр иностранных дел РФ призвал не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.