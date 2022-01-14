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Лавров заявил о готовности России к любым санкциям Запада

Лавров об угрозе санкций Запада: Мы готовы к любому развитию событий
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Москва готова к введению новых санкций со стороны Запада. Об этом в пятницу, 14 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции по итогам 2021 года.

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«От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики», — отметил Лавров.

По словам министра, все иллюзии, которые могли быть у российской стороны в отношении политики Запада, «растаяли полностью».

«Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых западом структур, они, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях», — добавил министр.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует избегать угроз введения новых санкций. Санкции не пугают Россию, они «только разрушают отношения» подчеркнул он.

Спикер Госдумы посоветовал членам конгресса «не придумывать себе проблемы».

Российский сенатор Алексей Пушков накануне отметил, что введение США санкций в отношении властей России может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

В западных СМИ ранее появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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