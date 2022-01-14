Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Столтенберг отверг возможность компромисса в вопросе расширения НАТО
Мир
В ГД призвали конгресс США соблюдать договоренности Путина и Байдена
Мир
В Японии определили место падения выпущенной КНДР ракеты
Общество
В России за сутки выявили 23 820 новых случаев COVID-19
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Мир
Угрозы на сайтах госорганов Украины появились в результате хакерской атаки
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м
Сюжет:

В ГД призвали конгресс США соблюдать договоренности Путина и Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американским конгрессменам следует избегать угроз введения новых антироссийских санкций и сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом в пятницу, 14 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

В Кремле по итогам телефонного разговора двух лидеров, прошедшего 30 декабря, отмечали, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в проектах договоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности.

По словам Володина, призывы конгрессменов к новым рестрикциям против РФ звучат «истерично».

«Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Санкции не пугают Москву, они «только разрушают отношения» подчеркнул спикер Госдумы.

«Дальше — пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы», — обратился Володин к американскому конгрессу.

По мнению депутата, предложение конгрессменов ввести ограничения против Владимира Путина является шагом, способным негативно сказаться на отношениях двух стран.

Российский сенатор Алексей Пушков накануне отметил, что введение США санкций в отношении властей России может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил накануне, что Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США. Также дипломат рассказал, что Соединенные Штаты и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022