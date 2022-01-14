В ГД призвали конгресс США соблюдать договоренности Путина и Байдена

Американским конгрессменам следует избегать угроз введения новых антироссийских санкций и сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом в пятницу, 14 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Кремле по итогам телефонного разговора двух лидеров, прошедшего 30 декабря, отмечали, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в проектах договоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности.

По словам Володина, призывы конгрессменов к новым рестрикциям против РФ звучат «истерично».

«Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Санкции не пугают Москву, они «только разрушают отношения» подчеркнул спикер Госдумы.

«Дальше — пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы», — обратился Володин к американскому конгрессу.

По мнению депутата, предложение конгрессменов ввести ограничения против Владимира Путина является шагом, способным негативно сказаться на отношениях двух стран.

Российский сенатор Алексей Пушков накануне отметил, что введение США санкций в отношении властей России может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил накануне, что Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США. Также дипломат рассказал, что Соединенные Штаты и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.