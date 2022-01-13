Пушков назвал последствия для США в случае введения санкций против власти РФ

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что введение США санкций в отношении властей России может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва. Об этом в среду, 12 января, он заявил в интервью «Газете.Ru».

По его словам, разговор о введении новых персональных санкций против руководства РФ шел еще осенью прошлого года.

«Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — подчеркнул он.

Пушков уверен, что угроза новых санкций — это инструмент, который призван обеспечить Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Так, если Украина предпримет попытку силового возвращения Донбасса, то Москву могут обвинить в том, что она помогает ДНР и ЛНР, и назвать это наращиванием эскалации. В то же время такая поддержка киевских властей со стороны США может стать «неким алиби для Украины».

Политик полагает, что в случае, если Украина спровоцирует военный конфликт в Донбассе, Соединенные Штаты военным путем в него вмешиваться не будут.

В заключении Пушков заметил, что даже если законопроект о санкциях примут, это не означает, что меры будут введены в действие.

Ранее в этот день Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

Точные меры пока не раскрываются, но по информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных России из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.