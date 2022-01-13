Прямой эфир
Экономика
Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году
Общество
Иммунолог заявил о скором завершении пандемии из-за свойств штамма «Омикрон»
Мир
Times сообщила о возможном визите главы британского МИДа в Москву
Общество
Вильфанд пообещал опасную погоду в ближайшие дни в ряде регионов РФ
Спорт
«Реал» выиграл у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании
Наука
Роспотребнадзор разработал быстрый тест для выявления штамма «Омикрон»
Спорт
Мишина и Галлямов не обратили внимания на свой мировой рекорд
Мир
Турция разрешила авиакомпании из Армении полеты в Стамбул
Мир
В офисе Зеленского заявили о возможной поездке президента на саммит НАТО
Мир
Дрон показал кадры сгоревшего во время беспорядков акимата Алма-Аты

Пушков назвал последствия для США в случае введения санкций против власти РФ

Сенатор Пушков: введение санкций против власти РФ может привести к полному разрыву с США
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что введение США санкций в отношении властей России может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва. Об этом в среду, 12 января, он заявил в интервью «Газете.Ru».

Мерное время: новые санкции против США перенесут на 2022 год
С чем может быть связано промедление в проработке закона о недружественных действиях

По его словам, разговор о введении новых персональных санкций против руководства РФ шел еще осенью прошлого года.

«Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — подчеркнул он.

Пушков уверен, что угроза новых санкций — это инструмент, который призван обеспечить Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Так, если Украина предпримет попытку силового возвращения Донбасса, то Москву могут обвинить в том, что она помогает ДНР и ЛНР, и назвать это наращиванием эскалации. В то же время такая поддержка киевских властей со стороны США может стать «неким алиби для Украины».

Политик полагает, что в случае, если Украина спровоцирует военный конфликт в Донбассе, Соединенные Штаты военным путем в него вмешиваться не будут.

В заключении Пушков заметил, что даже если законопроект о санкциях примут, это не означает, что меры будут введены в действие.

Ранее в этот день Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

Точные меры пока не раскрываются, но по информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных России из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022