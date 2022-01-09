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NYT узнала о плане США запретить ввоз смартфонов и ноутбуков в Россию

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Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. Об этом 8 января сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

«Это относится не только к американским производителям, но и к европейским, южнокорейским и другим иностранным производителям, которые используют американские чипы или программное обеспечение», — добавили в газете.

Авторы статьи подчеркнули, что Россия не производит многие из этих товаров, и последствия для потребителей могут быть серьезными.

7 января NYT составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Издание пишет, что войска угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и потенциально «могут открыть новый фронт». Уточняется, что они якобы окружают Украину с трех сторон.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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