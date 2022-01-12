США представили новые санкции против РФ на случай эскалации кризиса на Украине

Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом 12 января сообщается на сайте комитета.

Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

«Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины», — говорится в сообщении.

В частности, предусматривается запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

«Суверенный долг: запрещаются операции с первичным и вторичным суверенным долгом России», — сказано в документе.

Отмечается, что проект является «четким сигналом» о готовности Соединенных Штатов добиться «разрушительных последствий» для экономики России.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.