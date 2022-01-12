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США представили новые санкции против РФ на случай эскалации кризиса на Украине

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Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом 12 января сообщается на сайте комитета.

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Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

«Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины», — говорится в сообщении.

В частности, предусматривается запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

«Суверенный долг: запрещаются операции с первичным и вторичным суверенным долгом России», — сказано в документе.

Отмечается, что проект является «четким сигналом» о готовности Соединенных Штатов добиться «разрушительных последствий» для экономики России.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

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