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СМИ узнали об отказе США и ЕС от варианта отключения РФ от SWIFT

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США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Об этом сообщила 17 января газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Они уточнили, что вместо отключения России от системы международных платежей в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков. Издание отмечает, что отключение страны от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе.

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12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес.

Точные меры пока не раскрываются, но, по информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

16 января будущий председатель германского «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа РФ к SWIFT может быть сравнимо со взрывом «атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг.

Тогда как 30 декабря 2021-го министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, добавил Силуанов.

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