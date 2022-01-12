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Сенаторы-демократы США представят пакет санкций против РФ
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Сенаторы-демократы США представят пакет санкций против РФ

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Сенаторы-демократы США представят новый пакет санкций против РФ. Они могут быть введены в действие в случае эскалации вокруг Украины. Об этом в среду, 12 января, пишет газета Washington Post.

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По данным издания, предлагаемые демократами санкции США против РФ могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, президента РФ Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.

Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, пишет газета.

8 января газета The New York Times опубликовала статью о возможных санкциях США против РФ. В ней говорится, что в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли Соединенных Штатов может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

Авторы статьи подчеркнули, что Россия не производит многие из этих товаров и последствия для потребителей могут быть серьезными.

7 января NYT составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Издание пишет, что войска угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и потенциально «могут открыть новый фронт». Уточняется, что они якобы окружают Украину с трех сторон.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину, на фоне этого в Вашингтоне звучат призывы усилить санкционное давление на российскую сторону.

Москва неоднократно отвергала слухи о якобы подготовке нападения. 23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин отметил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

При этом даже украинская сторона отмечала, что не видит серьезного роста военного контингента на границе и не считает реальной угрозу нападения со стороны РФ.

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