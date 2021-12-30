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Силуанов заявил о невыгодности отключения РФ от системы SWIFT

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Отключение РФ от системы SWIFT невыгодно никому, для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров. Об этом в четверг, 30 декабря, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«SWIFT — это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия — участник международного рынка», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что риторика об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT наблюдается постоянно, однако реальных перспектив совершения подобного шага нет. По его словам, рычаги давления у США по-прежнему велики, однако РФ готова к любым неожиданностям.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 20 декабря также говорила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Она добавила, что SWIFT — это кооператив, в котором участвуют более 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в отношении России на данный момент нет.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключение страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

В апреле Европарламент опубликовал проект резолюции, в которой предлагалось отключить Россию от международной системы SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии» страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если система покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.

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