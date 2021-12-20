В ЦБ оценили вероятность отключения России от SWIFT

Исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказала журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

«SWIFT — это кооператив, там участвуют больше 100 стран, никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это не выгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны», — добавила Скоробогатова.

Таким образом в ЦБ ответили на вопрос о возможном отключении РФ от SWIFT в случае жестких санкций.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключение страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

Исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ («Россвифт») Роман Чернов заявил 8 июня об отсутствии планов по отключению России от системы, так как это не отвечает интересам обеих сторон.

В апреле аналогичное предложение звучало и из ЕС. Европарламент опубликовал проект резолюции, в которой предлагалось отключить Россию от международной системы SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии» страны.

Ранее, 4 июня, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не рассматривает заявления Запада о возможном отключении страны от международной платежной системы SWIFT как угрозу.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если система покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна. Кроме того, в Москве неоднократно отмечали, что никакого вторжения на Украину не было и быть не может. 6 декабря Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.