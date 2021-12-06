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Источник сообщил о возможных новых санкциях США против России

Источник: США изучают возможность ввести новые санкции против России
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США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину. Об этом 6 декабря со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

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Речь идет о рестрикциях в отношении «окружения президента РФ Владимира Путина». Кроме того, санкции могут затронуть российский суверенный долг.

«Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России», — отметила телекомпания.

Возможно, их введут в отношении российских бизнесменов, ограничив возможность их передвижения по миру и доступ к американским банковским системам.

«Мы составили очень агрессивный пакет», — отметил осведомленный чиновник.

Как отметил источник, США и Брюссель могут ввести против Москвы худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись в отношении государств, за исключением КНДР и Ирана. Также, по его словам, в Белом доме рассматривается отключение России от платежной системы SWIFT. Окончательное решение американская администрация пока не приняла.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По словам политика, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стокгольме обсудили «меры сдерживания» России. По словам главы украинской дипломатии, на переговорах была подтверждена «важность крепкого стратегического партнерства Украины и США».

1 декабря Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину.

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