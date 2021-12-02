Блинкен пригрозил РФ санкциями в случае агрессии в сторону Украины

Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 1 декабря.

«Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции. <...> Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путем принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались», — сказал он в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, его слова передает Reuters.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

На той же конференции Блинкен заявил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет для нее угрозы.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что если Россия предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены «небывалые» санкции. Он отметил, что обвинения разного рода, звучащие в адрес РФ, в том числе по ситуации с Украиной, «высосаны из пальца». Также Новиков заявил, что «потенциал санкционного давления имеет свои пределы и они давно уже доказали свою неэффективность».

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».