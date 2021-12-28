В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив отключения России от SWIFT

Риторика об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT наблюдается постоянно, однако реальных перспектив совершения подобного шага нет, заявил 28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается. Мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что SWIFT — международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии. Как американцы собираются реализовывать свои угрозы по отключению России от системы — непонятно.

«Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», — подчеркнул Биричевский.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 20 декабря также говорила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Она добавила, что SWIFT — это кооператив, в котором участвуют более 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в отношении России на данный момент нет.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключение страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

В апреле аналогичное предложение звучало из ЕС. Европарламент опубликовал проект резолюции, в которой предлагалось отключить Россию от международной системы SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии» страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если система покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.