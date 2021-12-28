Прямой эфир
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом
Мир
Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
Спорт
Молодежная сборная РФ по хоккею обыграла Швейцарию
Общество
Появилось видео с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии
Общество
Минздрав Удмуртии сообщил о тяжелом состоянии выжившего при ЧП с вертолетом
Экономика
В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив отключения России от SWIFT
Общество
В Петербурге около 3 млн человек первично привились от COVID-19
Мир
США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена
Мир
Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года
Мир
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив отключения России от SWIFT

В МИД категорически отвергли возможность отключения России от SWIFT
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риторика об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT наблюдается постоянно, однако реальных перспектив совершения подобного шага нет, заявил 28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Мерное время: новые санкции против США перенесут на 2022 год
С чем может быть связано промедление в проработке закона о недружественных действиях

«Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается. Мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что SWIFT — международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии. Как американцы собираются реализовывать свои угрозы по отключению России от системы — непонятно.

«Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», — подчеркнул Биричевский.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 20 декабря также говорила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Она добавила, что SWIFT — это кооператив, в котором участвуют более 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в отношении России на данный момент нет.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключение страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

В апреле аналогичное предложение звучало из ЕС. Европарламент опубликовал проект резолюции, в которой предлагалось отключить Россию от международной системы SWIFT и отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии» страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если система покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021