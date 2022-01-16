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Будущий глава ХДС рассказал о последствиях возможного отключения РФ от SWIFT

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Ограничение доступа РФ к системе международных платежей SWIFT может быть сравнимо со взрывом «атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг. Такое мнение 16 января выразил будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

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«Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию, но нам бы это также навредило», — сказал он в интервью ZDF.

14 января депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель заявила, что отключение России от SWIFT повлечет серьезные последствия, особенно это отразится на ценах на энергоносители в Германии.

Как подчеркнул глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес 12 января, отключение РФ от SWIFT создаст серьезные проблемы на финансовом рынке Запада. По его словам, при таком сценарии особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией.

30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 20 декабря также говорила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Она добавила, что SWIFT — это кооператив, в котором участвуют более 100 стран.

12 января 2022 года группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

Точные меры пока не раскрываются, но, по информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, пишет газета.

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