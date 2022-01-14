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В бундестаге оценили последствия отключения России от SWIFT

Депутат бундестага Хардер-Кюнель: отключение РФ от SWIFT повлечет серьезные последствия
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Отключение России от системы международных платежей SWIFT повлечет серьезные последствия, особенно это отразится на ценах на энергоносители в Германии. Об этом в пятницу, 14 января, заявила «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель.

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«Отключение России от SWIFT имело бы серьезные последствия, особенно для цен на энергоносители в Германии, поскольку финансовая обработка энергопоставок была бы практически невозможна. Помимо тлеющего конфликта вокруг «Северного потока – 2» это приведет к дальнейшему росту цен, особенно на газ и нефть, что дорого обойдется нашим гражданам», — сказала она.

Немецкий политик отметила, что «спираль санкций» должна быть остановлена, добавив, что необходимо принудительно вернуться за стол переговоров.

Как напомнила депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен, угроза отключения РФ от системы SWIFT звучит со стороны США уже не первый год.

«Подобное решение ударит не только по России, но и по самому Западу. Это напоминает действия по принципу: «А подожгу-ка я свой многоквартирный дом, чтобы навредить соседям». Если России удастся усовершенствовать свой аналог, то она не только смягчит репутационные риски для себя, но и перестанет поставлять информацию западным коллегам», — заключила политик.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

Точные меры пока не раскрываются, но, по информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, пишет газета.

Как подчеркнул глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, отключение РФ от SWIFT создаст серьезные проблемы на финансовом рынке Запада. По его словам, при таком сценарии особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией.

30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 20 декабря также говорила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Она добавила, что SWIFT — это кооператив, в котором участвуют более 100 стран.

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