Киев потребовал извинений от президента Хорватии за слова о членстве в НАТО

МИД Украины во вторник, 25 января, вызвал посла Хорватии в стране Аницу Джамич в связи с «категорической неприемлемостью» заявлений президента Хорватии Зорана Милановича о членстве Украины в НАТО и ситуации в республике. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В украинском внешнеполитическом ведомстве расценивают слова хорватского президента о событиях 2014 года как «оскорбляющие память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины».

«Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии… Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом», — отметили в министерстве.

Там также добавили, что уверены, что «эта неблагодарность» является личной чертой Милановича и не распространяется на хорватский народ.

По мнению Киева, заявления хорватского лидера «ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям».

В МИДе потребовали публичного опровержения «оскорбительных» заявлений и неповторения их в будущем.

«Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе», — подчеркнули в министерстве и заметили, что Киев рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности, «на пути европейской и евроатлантической интеграции».

Ранее в этот день президент Хорватии был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». В качестве обоснования внесения в базу лидера страны было указано, что он «антиукраинский пропагандист».

25 января Миланович во время посещения предприятия Kraš заявил, что Хорватия в случае конфликта России и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. По словам политика, ему ничего не известно о конфликте на границе России и Украины. Как он отметил, Североатлантический альянс наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем». Хорватский лидер также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

24 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. О подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.