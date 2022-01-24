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В Кремле заявили о подготовке Киева к наступлению в Донбассе

Песков: Украина готовит операцию по наступлению в Донбассе, существует угроза эскалации
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Власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Это свидетельствует о подготовке Киева к наступлению, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть», — указал он 24 января.

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По словам Пескова, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет «горячие головы» в Киеве для начала наступательной операции. Такая ситуация не может не беспокоить Россию.

Представитель Кремля также призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

Отвечая на вопрос журналиста о предполагаемых сроках начала наступления Украины, Песков заявил, что такая угроза «сейчас выше, чем ранее».

Ранее в этот день о подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, Украина подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

Как уточнил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, у некоторых подразделений украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Она отметила, что обстановка на линии соприкосновения сторон в регионе продолжает деградировать.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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