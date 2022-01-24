Глава ДНР сообщил о подготовке Киева к наступлению в Донбассе

Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Об этом 24 января сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины, это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы ДНР, опасение у него вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган». Также он отметил «подтягивание» иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины.

Кроме того, Пушилин упомянул об инструкторах из США и Великобритании, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают снимки в Сеть.

ДНР находится в режиме повышенной готовности, «потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно», добавил он.

Ранее в этот день о подготовке Киева к наступлению заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он пояснил, что в подразделениях 1-й Отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й Отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.