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В ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению

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Украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе. Об этом 24 января заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединенных сил, мероприятий по подготовке к наступлению», — приводятся его слова на сайте военного ведомства.

Басурин пояснил, что в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации. Он сообщил, что из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков, а в танковые батальоны прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники, проверки установки элементов динамической защиты на танки, восполнением боеприпасов и топлива.

«Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева. — Ред.) 40 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он также заявил, что к линии соприкосновения в Донбассе прибывают самоходные реактивные установки разминирования УР-77, происходит усиление передовых подразделений и штурмовых групп переносными установками разминирования УР-83П, которые в состоянии проделать проходы в минных полях, шириной от шести до 14 метров. Кроме того, по словам Басурина, начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ из пункта постоянной дислокации в Одесской области. Отмечается, что переброску 28-й бригады в район военной операции в Донбассе командование проводит под легендой плановых тактико-специальных учений.

«Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — подчеркнул он.

Ранее, 1 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе. Она отметила, что, по некоторым данным, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек — половины всего личного состава.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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