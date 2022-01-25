Президента Хорватии Милановича внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Президент Хорватии Зоран Миланович был внесен во вторник, 25 января, в базу украинского ресурса «Миротворец». В качестве обоснования внесения в базу лидера страны было указано, что он «антиукраинский пропагандист».

Ранее в этот день Миланович заявил, что Хорватия в случае конфликта России и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе, передает RT.

По словам политика, ему ничего неизвестно о конфликте на границе России и Украины. Как он отметил, Североатлантический альянс наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем».

Хорватский лидер также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

Ранее в этот день командующий операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал 20 февраля датой «вторжения» российских войск на Украину. По его словам, Киев готов оказать серьезное сопротивление.

При этом политолог Павел Салин заявил в беседе с НСН, что Запад не будет прислушиваться к «угрозам» Хорватии о выводе войск из Восточной Европы в случае войны России и Украины, так как мнение ее правительства совершенно не значимо в регионе.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. О подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.