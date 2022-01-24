Язык из Киева уведет: зачем Запад эвакуирует дипломатов с Украины

США, ЕС и Украина разошлись в вопросе об эвакуации дипломатов из Киева. Вывозить госслужащих начали Штаты , а также Великобритания и Австралия. В Брюсселе же призвали «не драматизировать» и уточнили, что не видят причин для эвакуации дипсотрудников. В МИД Украины действия трех стран также оценили как «проявление чрезмерного предостережения» . В Госдуме вывоз работников западных дипмиссий назвали «информационным вбросом ради роста напряженности». При этом там в очередной раз подчеркнули: Россия не намерена воевать с Украиной, ситуацию нагнетают США . 24 января на линии соприкосновения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и Украины было замечено американское вооружение. Однако, как уточнили «Известиям» в МВД ДНР, обстановка на линии остается спокойной .

Расхождение Киева и Вашингтона

23 января Госдеп США предписал всем семьям сотрудников американского посольства в Киеве в обязательном порядке покинуть Украину . Госслужащие, «выполняющие задачи, которые не относятся к чрезвычайным», также могут уехать из Киева, говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Причина отъезда, согласно документу, — «продолжающиеся усилия России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих или проживающих в стране». Само американское посольство продолжит работу , уточнили в Госдепе.

За день до официального заявления Вашингтона CNN со ссылкой на источники сообщил, что с просьбой позволить членам семей эвакуироваться к Госдепу обратились сами дипломаты в киевском посольстве США. При этом источник телеканала из окружения президента Украины уточнил: Владимир Зеленский в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что решение об эвакуации будет «чрезмерной реакцией» .

Официально МИД Украины решение американской стороны назвал «преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения».

Язык из Киева уведет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

« Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло . Угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а сосредоточение российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года», — отметили в украинском МИДе.

В офисе Зеленского также поспешили выпустить успокаивающее заявление и отметили, что не считают «тревожным сигналом» решение США по вывозу семей дипломатов . По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, в Киеве, видимо, начали осознавать, что «Запад втянул их в авантюру, которая не нужна Украине». Если украинцы не прозреют, то рискуют повторить судьбу Афганистана, однако Россия воевать не собирается, заверил «Известия» сенатор.

Примеру США уже последовали Великобритания и Австралия. В МИД Австрии также изучают этот план.

В Брюсселе же призвали «не драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс». Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что не видит причин брать пример с американцев , и пообещал уточнить у Энтони Блинкена, почему Вашингтон начал эвакуацию.

Уже вечером 24 января Жозеп Боррель объявил, что главы МИД ЕС пришли к мнению, что сейчас нет необходимости в эвакуации дипломатов с Украины. А Энтони Блинкен проинформировал коллег из Евросоюза, что речь идет об «отъезде по желанию для неключевых сотрудников» .

Язык из Киева уведет Посольство Германии в Киеве Фото: ТАСС/Анна Марченко

Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями» назвал решение западных стран эвакуировать посольства «очередным вбросом для нагнетания обстановки».

— Наши западные и украинские друзья не первое десятилетие уже пренебрегают проверкой фактов, запугивая соседей и себя . Вбросы об агрессии продолжаются по всему периметру. Так нельзя. Иначе скоро на улицах европейских городов будет очень много седых напуганных людей, — заявил политик.

В Кремле дали схожую оценку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении Госдепа, заявил об «информационной истерике», которая «щедро обрамлена фейками» .

Песков напомнил о публикации New York Times, которая со ссылкой на сотрудника СБУ сообщала, что дипломатам российских консульств в Киеве и Львове приказано подготовиться к выезду с территории Украины. В МИД РФ опровергли эту информацию, уточнив: посольство России в Киеве работает в штатном режиме, речи об эвакуации не идет.

Расхождение позиций Украины и США вызвано тем, что Киеву не нужна излишняя эскалация, а Вашингтону, напротив, надо «нагнетать истерию вокруг гипотетического вторжения», чтобы продолжать давить на Россию . Тем самым переговоры вместо обсуждения реформы системы безопасности сведутся к Украине, считает эксперт клуба «Валдай», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Язык из Киева уведет Посольство Великобритании в Киеве Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

— США уже не единожды заявляли: прогресс на переговорах с Москвой по европейской безопасности зависит от деэскалации на Украине. То есть идет подмена повестки. Киеву же такое нагнетание невыгодно, поскольку бросает тень на украинское руководство, — пояснил эксперт «Известиям».

Эту же точку зрения разделяет экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий . По его мнению, нагнетание обстановки вокруг Украины — сугубо в интересах США, которые хотят строить «анти-Россию». Киеву же важно сохранить статус-кво, на котором и держится нынешний политический режим.

— Украине не нужна война, не нужна смерть. Отсюда и разные векторы с Вашингтоном. Они могут забрать своих людей, а тем, кто остались, как это было в Афганистане, будут махать с самолета: давайте, боритесь, воюйте, главное, наши американские интересы отстаивайте. Расхождения коренные: США хотят, чтобы мы до последнего украинца воевали, а интерес украинского народа — богатая мирная страна , — заявил политик «Известиям».

«Известия» направили запросы в Госдеп США, в пресс-службу НАТО, а также в МИД Франции и Германии.

По всему периметру

Сразу после попыток МИД Украины успокоить население сообщениями о том, что вывоз дипломатов «преждевременная мера», Владимир Зеленский заявил: «Пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов» .

Одновременно со словами Зеленского в НАТО сообщили, что расширяют свое военное присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины — страны альянса перебросят в регион корабли и авиацию .

С переброской натовских военных к границам России резко повышаются риски провокации как со стороны альянса, так и со стороны Украины, считает военный эксперт Александр Жилин.

— Смысл в том, что нам организовывают напряженность по всему периметру : в Восточной Европе, на Украине, был организован мятеж в Казахстане. И ровно в момент, когда ОДКБ перебрасывало военных в Казахстан, ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) атаковало границу Туркмении, проведя разведку боем. Туркменистан — потенциально следующая зона напряженности, при этом это всё связано с Украиной и переброской сил НАТО, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, стратеги предполагают, что возможная атака будет через Таджикистан, но нельзя исключать, что игиловцы могут пойти через Туркменистан, поскольку там полупустыня, нет гористой местности, как в Таджикистане. Одновременно с этим стоит ждать роста напряженности в Сирии, чтобы рассредоточить внимание России, пояснил Александр Жилин.

Риторика украинского президента и переброска НАТО идут в русле с новостями о поставках 80 т американских вооружений в Киев, а также с решением минобороны Эстонии предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin . Соседние Латвия и Литва, в свою очередь, передадут Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Stinger.

Глава ДНР Денис Пушилин 24 января уточнил, что комплексы Javelin уже в Донбассе.

Животный вопрос Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Cpl. Brennon Taylor

Начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с «Известиями» отметил, что «заявления Зеленского противоречат сами себе». А на земле, вдоль линии соприкосновения, обстановка никак не изменилась.

— Пока спокойно, в нашу сторону ничто не летит, доставка Javelin нас не напрягает. Пока не льется кровь, ничего нас не напрягает, — уточнил военный .

Переброска к линии соприкосновения комплексов Javelin существенно повысит градус напряженности в регионе, поскольку у Киева появится иллюзорное ощущение превосходства в случае блицкрига, заявил «Известиям» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

— Накачивание иностранным оружием еще больше стимулирует Киев к проведению военной операции , — уточнил эксперт.

При этом, по его словам, есть риск, что «Стингеры», поставленные украинской армии, из-за массовой коррупции рискуют попасть на черный рынок. А часть из них в результате перепродаж может оказаться в руках террористов и быть использована против пассажирских авиалайнеров, допустил специалист.