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Генерал ВСУ назвал предполагаемую дату «вторжения» России на Украину

Генерал ВСУ Павлюк: Россия начнет «наступление» на Украину 20 февраля
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Вооруженные силы России готовятся к «вторжению» на Украину, операция запланирована на 20 февраля. С таким заявлением выступил командующий операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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«Украина готова оказать серьезное сопротивление. На нашей стороне полмиллиона человек, прошедших войну в Донбассе 2014 года. Они могут разорвать россиян голыми руками», — приводит его слова The Times.

Как отметил Павлюк, 20 февраля завершатся Олимпийские игры в Пекине. Также в этот день закончатся совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022». Именно этот момент, как считает военный, Россия намерена использовать для «вторжения» на Украину. По его словам, операция начнется на юго-востоке страны, где сосредоточен военно-промышленный потенциал Киева.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

О подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, Украина подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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