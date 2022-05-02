Люди из «Азовстали»: что рассказали эвакуированные с территории завода в Мариуполе

В первый день мая российские войска продолжили удары по военной инфраструктуре Украины. Накануне высокоточными ракетами «Оникс» берегового комплекса «Бастион» в Одессе был поражён ангар с поступившим из зарубежных стран оружием и боеприпасами , а также разрушена взлётно-посадочная полоса. Средства ПВО уничтожили в небе над Украиной два бомбардировщика Су-24М. Еще один важнейший итог — в воскресенье с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей , среди которых были женщины и дети, рассказали в Минобороны.

Удары по инфраструктуре

Минобороны сообщило об уничтожении объектов на военном аэродроме в Одессе . 30 апреля высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» там поражён ангар с поступившим на Украину из зарубежных стран оружием и боеприпасами, а также разрушена взлётно-посадочная полоса. То, что ВПП после удара непригодна к использованию, признали в воскресенье и в украинском военном командовании «Юг».

— Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов . Среди них четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Берёзовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области, — заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300 у городов Запорожье и Артёмовск, два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники.

— Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у села Грушеваха. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники, — рассказал Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО уничтожили над Украиной два бомбардировщика Су-24М , также заявили в Минобороны. Кроме того над городом Токмак в Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У» . Над линией фронта поражены 12 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

— Сейчас всё внимание приковано к событиям на «Азовстали», но основные действия происходят не там , — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — В Мариуполе с военной точки зрения всё уже давно закончено. А главные бои идут на северной части фронта. Там продолжается продвижение российских и союзных сил к Славянску и Краматорску, а также Северодонецку и Лисичанску . Оно идёт неторопливо, но уверенно, от села к селу. Встреченные опорные пункты «перемалываются» артиллерий, без контактных боёв. Оттуда регулярно появляются кадры с оказавшимися в плену солдатами ВСУ и богатых трофеев, включающих зарубежные гранатомёты и противотанковые ракеты.

В попытке остановить или замедлить это продвижение украинская армия начала взрывать мосты через Северский Донец . Такая тактика уже была опробована ею на территории Луганской области ещё в феврале. Но там же было показано, что успеха это не гарантирует и надолго никого не задерживает. В начале апреля российским войскам уже удалось наладить переправу через Северский Донец и завоевать плацдарм на южном берегу в районе южнее Изюма, напомнил эксперт.

«Нас возвращали»

В воскресенье 1 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 80 мирных жителей , среди которых были женщины и дети. Все это время они удерживались боевиками вооруженного формирования «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). Для безопасной эвакуации подразделениями российской армии и народной милиции ДНР днем в воскресенье объявили «режим тишины» и открыли гуманитарный коридор.

Жительница Мариуполя Нина Иванова, которой удалось вместе с семьей выбраться с территории завода «Азовсталь», рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, что националисты скрывали информацию о гумкоридорах.

— Насчет коридоров мы не знали . Насколько я знаю, мы же общались, у нас приличное количество людей было, что вроде бы как был зеленый коридор. Но нам об этом никто ничего не говорил , — сказала женщина.

По ее словам, тех, кто пытался уходить, возвращали.

— Мы пытались раза два-три поехать, но они нас назад возвращали , — рассказала еще одна из освобожденных. — Мы же все возмущались: как вы можете нас удерживать, если мы добровольно здесь оказались, мы прятались от обстрелов.

Еще одна женщина рассказала, что «азовцы» приходили в помещение бункера с мирными жителями и ругались на то, что Мариуполь — пророссийский город.

— Мы заходим в квартиры и почти в каждой российский флаг висит — это они нам такое рассказывали, — вспомнила она. — У некоторых из них была агрессия к нам, мирным.

Всех освобожденных мариупольцев отвезли в село Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь .

Мирные жители, пожелавшие выехать в подконтрольные Киеву районы, были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста .

30 апреля после установления режима тишины и начала работы гуманитарного коридора из ближайщих к территории комбината «Азовсталь» жилых домов вышло две группы мирных жителей. Днем в расположение российских войск пришли 25 мариупольцев. С наступлением темноты этим коридором воспользовалась вторая группа из 21 человека. Все они также были доставлены в село Безыменное.

Смертельные находки

В Минобороны России 1 мая рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Старший сержант Виталий Девятов занимался разминированием объектов и сопровождением автомобильных колонн на освобожденных территориях . Во время выполнения одного из таких заданий, двигаясь впереди тыловой колонны, старший сержант Девятов обнаружил и обезвредил четыре замаскированных фугаса. На труднопроходимом участке саперы обезвредили еще одну смертельную находку — шесть противотанковых мин .

— Своими решительными действиями и высоким профессионализмом инженерно-саперное отделение старшего сержанта Виталия Девятова обеспечило быстрое продвижение колонны на передний край, — отметили в Минобороны.

Во время наступления на стратегически важном направлении подразделения под командованием начальника отдела ракетных войск и артиллерии армии полковника Александра Муратова уничтожили радиолокационный пункт, три зенитных ракетных комплекса, четыре гаубичные самоходные артиллерийские установки , одну реактивную установку залпового огня и 11 взводных опорных пунктов. Украинские формирования понесли значительные потери, не смогли удержать свои позиции и вынуждены был отойти.

— Всего подразделения артиллерии под личным руководством Александра Муратова с начала специальной военной операции нанесли точные удары по 50 артиллерийским батареям, 315 опорным пунктам, 19 складам горяче-смазочных материалов и военно-технического имущества, 70 местам сосредоточения противника, 600 целям с живой силой и огневыми средствами, — отметили в Минобороны.