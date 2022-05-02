Люди из «Азовстали»: что рассказали эвакуированные с территории завода в Мариуполе
В первый день мая российские войска продолжили удары по военной инфраструктуре Украины. Накануне высокоточными ракетами «Оникс» берегового комплекса «Бастион» в Одессе был поражён ангар с поступившим из зарубежных стран оружием и боеприпасами, а также разрушена взлётно-посадочная полоса. Средства ПВО уничтожили в небе над Украиной два бомбардировщика Су-24М. Еще один важнейший итог — в воскресенье с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей, среди которых были женщины и дети, рассказали в Минобороны.
Удары по инфраструктуре
Минобороны сообщило об уничтожении объектов на военном аэродроме в Одессе. 30 апреля высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» там поражён ангар с поступившим на Украину из зарубежных стран оружием и боеприпасами, а также разрушена взлётно-посадочная полоса. То, что ВПП после удара непригодна к использованию, признали в воскресенье и в украинском военном командовании «Юг».
— Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов. Среди них четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Берёзовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области, — заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300 у городов Запорожье и Артёмовск, два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники.
— Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у села Грушеваха. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники, — рассказал Игорь Конашенков.
Российские средства ПВО уничтожили над Украиной два бомбардировщика Су-24М, также заявили в Минобороны. Кроме того над городом Токмак в Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Над линией фронта поражены 12 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
— Сейчас всё внимание приковано к событиям на «Азовстали», но основные действия происходят не там, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — В Мариуполе с военной точки зрения всё уже давно закончено. А главные бои идут на северной части фронта. Там продолжается продвижение российских и союзных сил к Славянску и Краматорску, а также Северодонецку и Лисичанску. Оно идёт неторопливо, но уверенно, от села к селу. Встреченные опорные пункты «перемалываются» артиллерий, без контактных боёв. Оттуда регулярно появляются кадры с оказавшимися в плену солдатами ВСУ и богатых трофеев, включающих зарубежные гранатомёты и противотанковые ракеты.
В попытке остановить или замедлить это продвижение украинская армия начала взрывать мосты через Северский Донец. Такая тактика уже была опробована ею на территории Луганской области ещё в феврале. Но там же было показано, что успеха это не гарантирует и надолго никого не задерживает. В начале апреля российским войскам уже удалось наладить переправу через Северский Донец и завоевать плацдарм на южном берегу в районе южнее Изюма, напомнил эксперт.
«Нас возвращали»
В воскресенье 1 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 80 мирных жителей, среди которых были женщины и дети. Все это время они удерживались боевиками вооруженного формирования «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). Для безопасной эвакуации подразделениями российской армии и народной милиции ДНР днем в воскресенье объявили «режим тишины» и открыли гуманитарный коридор.
Жительница Мариуполя Нина Иванова, которой удалось вместе с семьей выбраться с территории завода «Азовсталь», рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, что националисты скрывали информацию о гумкоридорах.
— Насчет коридоров мы не знали. Насколько я знаю, мы же общались, у нас приличное количество людей было, что вроде бы как был зеленый коридор. Но нам об этом никто ничего не говорил, — сказала женщина.
По ее словам, тех, кто пытался уходить, возвращали.
— Мы пытались раза два-три поехать, но они нас назад возвращали, — рассказала еще одна из освобожденных. — Мы же все возмущались: как вы можете нас удерживать, если мы добровольно здесь оказались, мы прятались от обстрелов.
Еще одна женщина рассказала, что «азовцы» приходили в помещение бункера с мирными жителями и ругались на то, что Мариуполь — пророссийский город.
— Мы заходим в квартиры и почти в каждой российский флаг висит — это они нам такое рассказывали, — вспомнила она. — У некоторых из них была агрессия к нам, мирным.
Всех освобожденных мариупольцев отвезли в село Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь.
Мирные жители, пожелавшие выехать в подконтрольные Киеву районы, были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.
30 апреля после установления режима тишины и начала работы гуманитарного коридора из ближайщих к территории комбината «Азовсталь» жилых домов вышло две группы мирных жителей. Днем в расположение российских войск пришли 25 мариупольцев. С наступлением темноты этим коридором воспользовалась вторая группа из 21 человека. Все они также были доставлены в село Безыменное.
Смертельные находки
В Минобороны России 1 мая рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Старший сержант Виталий Девятов занимался разминированием объектов и сопровождением автомобильных колонн на освобожденных территориях. Во время выполнения одного из таких заданий, двигаясь впереди тыловой колонны, старший сержант Девятов обнаружил и обезвредил четыре замаскированных фугаса. На труднопроходимом участке саперы обезвредили еще одну смертельную находку — шесть противотанковых мин.
— Своими решительными действиями и высоким профессионализмом инженерно-саперное отделение старшего сержанта Виталия Девятова обеспечило быстрое продвижение колонны на передний край, — отметили в Минобороны.
Во время наступления на стратегически важном направлении подразделения под командованием начальника отдела ракетных войск и артиллерии армии полковника Александра Муратова уничтожили радиолокационный пункт, три зенитных ракетных комплекса, четыре гаубичные самоходные артиллерийские установки, одну реактивную установку залпового огня и 11 взводных опорных пунктов. Украинские формирования понесли значительные потери, не смогли удержать свои позиции и вынуждены был отойти.
— Всего подразделения артиллерии под личным руководством Александра Муратова с начала специальной военной операции нанесли точные удары по 50 артиллерийским батареям, 315 опорным пунктам, 19 складам горяче-смазочных материалов и военно-технического имущества, 70 местам сосредоточения противника, 600 целям с живой силой и огневыми средствами, — отметили в Минобороны.
Старший лейтенант Илья Сапегин вместе со своим взводом участвовал в операции по окружению противника в одном из населенных пунктов. Блокированные боевики раз за разом предпринимали попытки прорыва, ведя сильный минометный огонь. Также была проведена попытка нанесения деблокирующего удара из вне. Взвод старшего лейтенанта Сапегина под сильным минометным огнем отразил нападение. Илья прицельным огнем уничтожил расчет ПТУР противника, отметили в российском военном ведомстве.