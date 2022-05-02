Сотрудница «Азовстали» заявила о нахождении на заводе наемника-генерала

Украинские военные говорили, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится наемник в звании генерала, который на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявила сотрудница завода Наталья Усманова во время эвакуации.

«Военные приходили и говорили, что «у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он «азовец», он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским», — сказала она.

Ранее в этот день сообщалось, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей.

Отмечается, что люди были перевезены в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь.

При этом жительница Мариуполя Нина Иванова, которой удалось вместе с семьей выбраться с территории завода «Азовсталь», рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, что националисты не говорили людям о гумкоридорах. По ее словам, тех, кто пытался уходить, начинали запугивать.

За день до этого первой с «Азовстали» эвакуировалась семейная пара с ребенком.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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