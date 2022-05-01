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С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан

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С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Об этом 1 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями российских вооруженных сил и народной милиции Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что люди были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь.

Мирные граждане, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста, добавили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день стало известно, что с территории «Азовстали» эвакуировали 40 человек, включая восьмерых детей. 30 апреля территорию рядом с заводом покинули еще 46 человек. Их доставили на автобусах в село Безыменное. За день до этого первой с «Азовстали» эвакуировалась семейная пара с ребенком.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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