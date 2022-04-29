Покинувшая «Азовсталь» семья рассказала о встречах с батальоном «Азов»

Семейная пара с ребенком, которой удалось по гуманитарному коридору эвакуироваться из комбината «Азовсталь» в Мариуполе, 29 апреля рассказала «Известиям» о своих встречах с боевиками националистической группировки «Азов».

Михаил и Наталья Савины вместе с 11-летней дочерью находились в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля. По их словам, в бункере рядом с ними находился четырехмесячный младенец.

Муж проработал на «Азовстали» мастером около 20 лет, а супруга — почти 15, переводчиком. На заводе укрылись, когда их район начали обстреливать.

«Мы смотрели за оборудованием и укрывались. 8-го числа (марта) выдвинулась колонна из нашего цеха во главе с нашим начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. На выезде из города их обстреляли. Половина людей вернулась к нам, а половина осталась в городе в «Красном Кресте». На следующий день выехала в Запорожье», — рассказал «Известиям» Михаил Савин.

По его словам, впервые представители «Азова» появились 10 марта. Приехали впятером на небольшом фургоне. По мнению Натальи, их сразу заинтересовала территория завода с бункерами и подземными ходами.

«Я немного уточню. Как я вспоминаю, они уже в первые дни к нам заявились. Это всегда были группки по три-по пять человек, не больше — до последних дней. Они живой интерес проявили к бункеру — потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», — добавила Наталья Савина, указав на уклончивость боевиков при разговорах.

По ее словам, они обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться. О коридоре семейная пара узнала по радио.

Ранее в этот же день боец сил Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Позднее, в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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