Боец ДНР заявил, что с «Азовстали» не выпускают мирных жителей

Боец сил Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Зверь» в пятницу, 29 апреля, рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

По словам военного, всем, кто находится на заводе, в том числе боевикам, предоставляют возможность выйти.

«Им предоставляется очень большой шанс выйти живыми. Но, к сожалению, из четырех раз они не воспользовались ни разу. Они обманули. Они не соблюдают договоренности. И при этом что они там делают и с какими целями они это просят, мы, конечно, не знаем. Но так предполагаем, что перегруппировываются. Возможно, раскапывают какие-то ходы, что-то готовят», — рассказал он.

«Зверь» предположил, что у противника кончаются вода и медикаменты. Он также добавил, что не знает, почему с территории завода не выпускают мирных жителей с детьми.

«Мы ни одного выстрела не делаем, мы их наблюдаем. Мы видим, как они шевелятся, но у нас приказ о полном прекращении огня», — отметил военный ДНР.

По словам другого бойца с позывным «Толстый», боевики на «Азовстали» ждут поддержки, но «ее не будет».

«С оружием никто не выйдет. Без — пусть выходят, тогда они будут живы», — сказал он.

По словам «Толстого», мирных жителей на заводе удерживают в качестве живого щита.

Ранее в этот день глава республики Денис Пушилин выразил надежду на скорое разрешение ситуации с «Азовсталью».

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Позднее, в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».