Путин заявил о соответствии спецоперации по защите Донбасса уставу ООН

Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса в соответствии с уставом ООН. Об этом 26 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Он пояснил, что Россия вынуждена была признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), чтобы прекратить геноцид людей в Донбассе.

«После того, как власти в Киеве фактически публично, я хочу это подчеркнуть, публично, устами первых лиц государств заявили о том, что не намерены выполнять эти минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что республика Косово признана независимым государством многими странами Запада. РФ сделала то же самое в отношении ЛНР и ДНР.

«После того, как мы это сделали, они (ДНР и ЛНР. — Ред.) обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. И мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН», — сказал президент.

Встреча Путина и Гутерриша продлилась около часа.

12 апреля российский лидер заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

16 марта Путин отметил, что кризис на Украине невозможно было решить, действуя только на территории ДНР и ЛНР. По его словам, в таком случае вооруженный конфликт длился бы бесконечно, а по границам республик пролегла бы новая линия фронта.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

17 февраля 2022 года обстановка в регионе обострилась. ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о помощи. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые среди прочего предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

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