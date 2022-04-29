Пушилин выразил надежду на скорое разрешение ситуации с «Азовсталью»

В ближайшем будущем ситуация с украинскими наемниками на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе может разрешиться. Такую надежду в пятницу, 29 апреля, выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Совсем скоро, я очень на это рассчитываю, ситуация с «Азовсталью» в Мариуполе будет завершена, и мы увидим там большое количество наемников», — заявил в эфире Первого канала Пушилин.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Позднее, в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».