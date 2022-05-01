Вышедшая с «Азовстали» женщина заявила об отсутствии информации о гумкоридорах

Жительница Мариуполя Нина Иванова, которой удалось вместе с семьей выбраться с территории завода «Азовсталь», рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, что националисты не говорили людям о гумкоридорах.

«Насчет коридоров мы не знали. Насколько я знаю, мы же общались, у нас приличное количество людей было, что вроде бы как был зеленый коридор. Но нам об этом никто ничего не говорил», — сказала женщина.

По ее словам, тех, кто пытался уходить, начинали запугивать.

«У нас некоторые пытались уйти, их возвращали. Поэтому мы сидели. Если бы мы знали [что можно выйти], то, наверное, пешем бы ушли», — добавила Нина.

Ранее в этот день стало известно, что с территории «Азовстали» эвакуировали еще 40 человек, включая восьмерых детей.

Также в воскресенье мужчина, который смог накануне покинуть завод, заявил, что на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. Он рассказал, что гражданские не знали о том, что им предоставлялись зеленые коридоры, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».