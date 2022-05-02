Зеленский заявил о благодарности нацистам из «Азова»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что благодарен нацформированию «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела), которое, по его словам, защищает интересы страны. Соответствующее заявление он сделал 1 мая в эфире греческого телевидения ERT.

Зеленский отметил, что «Азов» сегодня входит в состав национальной гвардии украинского государства, между тем кто изначально пришел в группировку добровольцами, «ушли в политику и остались там».

При этом в стране, продолжил лидер Украины, почти нет призывов к радикализму, поскольку власти тщательно следят за этим.

«А если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Мариуполь сегодня защищают не только азовцы, но и нацгвардия, пограничники, спецназовцы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский может поспособствовать миру на украинской территории, если прикажет батальонам прекратить сопротивление и отпустить мирных граждан. По его словам, заявлениями о том, что «Азов» является частью Вооруженных сил Украины, Зеленский дает понять, что тот думает над использованием неонацистов для борьбы с Россией.

Кроме того, Лавров обвинил США и Канаду в подготовке неонацистских подразделений, которые вливались в ряды украинской армии.

Ранее, 31 марта, МИД РФ обвинило западные СМИ в то, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В частности, этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, заявили во внешнеполитическом ведомстве. В дипведомстве обратили внимание на то, что, например, нидерландскую телерадиокомпанию NOS и британскую газету The Times, которые готовили репортажи об участниках нацбатальона, нисколько не смутило использование ими нацистской символики.

О том, что нацформирование «Азов» является уже частью ВСУ, Зеленский заявлял в начале апреля. Также он отмечал, что якобы некоторые боевики за нарушение законов понесли наказание по решению судов.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».