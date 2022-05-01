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Лавров призвал Зеленского приказать нацбатальонам отпустить гражданских

Лавров: Россия требует от Зеленского приказать прекратить сопротивление и отпустить мирных жителей, а не сдаться
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Президент Украины Владимир Зеленский думает о том, как использовать неонацистов для борьбы с Россией. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 1 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Соответствующий вывод он сделал после заявления украинского лидера журналисту телеканала Fox News о том, что украинские националисты из радикальной группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) являются частью Вооруженных сил Украины. При этом ролик с фрагментом этого высказывания остался только в сети, в эфир телеканал решил его не выпускать.

«[Зеленский] сказал, что таких батальонов [как «Азов»] много, «они такие, какие они есть». Хочу обратить ваше мнение, что эту фразу — «они такие, какие они есть» — журналист, который брал у Владимира Зеленского интервью, вырезал и не пустил в эфир. То есть журналист понимает, что этот человек говорит и думает. А думает он о том, как использовать неонацистов для борьбы с Российской Федерацией», — отметил министр иностранных дел России в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Кроме того, Лавров заявил, что Зеленский может поспособствовать миру на украинской территории, если прикажет батальонам прекратить сопротивление и отпустить мирных граждан.

При этом, уточнил, глава российского внешнеполитического ведомства, цели России не включают смену режима на Украине, поэтому Москва не просит Зеленского сдаться.

В интервью Лавров указал на тот факт, что Россия хочет обеспечить людям Донбасса безопасность, чтобы им не угрожали милитаризация, нацификация, в то же время чтобы Киев не угрожал безопасности РФ.

Помимо этого глава МИД РФ обвинил США и Канаду в подготовке неонацистских подразделений, которые вливались в ряды украинской армии.

29 апреля стало известно, что Следственный комитет России даст правовую оценку действиям военных инструкторов из Канады, которые обучали украинских неонацистов. По данным следствия, канадские инструкторы обучали представителей радикальной националистической группировки «Азов».

22 апреля, сообщалось, что российские военные обнаружили на базе «Азова» под Мариуполем методические пособия армии США. В документах, составленных на украинском и английских языках, описываются тактики ведения разведки и борьбы с партизанством.

О том, что нацформирование «Азов» является уже частью ВСУ, Зеленский заявлял в начале апреля. Также он отмечал, что якобы некоторые боевики за нарушение законов понесли наказания по решению судов.

Ранее, 31 марта, МИД РФ обвинило западные СМИ в то, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В частности, этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, заявили во внешнеполитическом ведомстве. В дипведомстве обратили внимание на то, что, например, нидерландскую телерадиокомпанию NOS и британскую газету The Times, которые готовили репортажи об участниках нацбатальона, нисколько не смутило использование ими нацистской символики.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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