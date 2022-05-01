Лавров заявил о подготовке неонацистов Украины со стороны США и Канады

США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается «Азова» (националистическая группировка. — Ред.), то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине. Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные Вооруженные силы Украины. Таким образом в каждом подразделении (батальон, полк) люди из «Азова» играли бы ведущую роль», — сказал он в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «думает, как использовать неонацистов для борьбы с Россией».

Глава российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что украинский лидер сказал, что таких батальонов много, «они такие, какие они есть», однако журналист вырезал эту фразу из интервью.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что захваченные в плен члены батальонов «Азов» и «Айдар» носят на одежде и телах нацистские символы.

«Нацификация есть: захваченные в плен боевики батальонов «Азов», «Айдар» и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют «Майн кампф» (книга Адольфа Гитлера, в России признана экстремистской. — Ред.)», — отметил он.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что немецкая неонацистская партия «Третий путь» оказывает украинским националистам материальную помощь.

В этот же день стало известно, что росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

Следственный комитет РФ также сообщил, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

30 марта журналист «Известий» рассказал, что в городе Марьинка на базе украинских националистов «Азова» нашли книги об Адольфе Гитлере и другую литературу националистического характера. Кроме того, на захваченном объекте была найдена форма с шевроном флага Германии, а также шевроны с флагом Великобритании.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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