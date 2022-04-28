В школе под Харьковом нашли учебники с пропагандой идей нацизма

Росгвардейцы нашли в школе Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, они созданы на основе методичек НАТО по ведению боев. Об этом сообщила в четверг, 28 апреля, пресс-служба ведомства.

«В средней общеобразовательной школе в Харьковской области военнослужащие Росгвардии обнаружили учебную литературу для учащихся старших классов, пропагандирующую идеи нацизма», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пособия созданы на основе документов вооруженных сил Украины, устава сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий.

В Росгвардии также рассказали, что с 10-го класса преподавалась дисциплина «Защита Отечества». На этой дисциплине подросткам рассказывали о структуре ВС Украины, составе войск, тактико-технических характеристиках оружия и боеприпасов, знакомили с тактикой ведения военных действий, преподавали тактическую медицину.

«Основной упор в учебных материалах делается на утверждении, что РФ является врагом, агрессором и оккупантом для Украины и западных стран. Школьникам прививали ненависть, вражду, злобу по отношению к гражданам России», — заключили в Росгвардии.

27 апреля сообщалось, что Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении российского журналиста Ровшана Аскерова, который подозревается в «реабилитации нацизма».

29 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 42-летнего мужчину, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.