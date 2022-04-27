СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении Ровшана Аскерова

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении российского журналиста Ровшана Аскерова по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК РФ отметили, что журналист подозревается в «реабилитации нацизма».

«Следствием установлено, что не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. — Ред.) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что СК всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, независимо от статуса и социального положения причастных к этим преступлениям лиц.

«За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность», — добавили в ведомстве.

29 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 42-летнего мужчину, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.

В конце июля прошлого года житель Оренбургской области был приговорен к одному году исправительных работ. Как сообщал Следственный комитет России, обвиняемый отправил на сайте «Банк памяти» заявку с фотографией Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн». Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.