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Разместившему в «Банке памяти» фото Гитлера вынесли приговор

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Жителя Оренбургской области, отправившего заявку на публикацию фотографии лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера на акции «Бессмертный полк онлайн», приговорили к одному году исправительных работ. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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«Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Орска Оренбургской области Андрею Акимову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)»,— говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что не позднее 28 апреля 2021 года обвиняемый, используя приложение одной из социальных сетей, отправил на сайт «Банк памяти» заявку с фотографией Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Сообщается, что Акимов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее, в мае, в Подмосковье возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в социальной сети (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). По данным следствия, в марте 2020 года пользователь интернета в одной из соцсетей разместил видео на латышском языке, в котором содержались пропаганда фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны.

В июле прошлого года сообщалось, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в Сети фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

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