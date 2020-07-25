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СК возбудил еще 2 дела о размещении фото нацистов во время «Бессмертного полка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела о размещении фото нацистов во время «Бессмертного полка», сообщило на своем сайте ведомство 25 июля.

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Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, продолжается работа по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией, а также по противодействию распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — объяснила она.

Как установило следствие, не позднее 6 мая 2020 года житель Кемерово Дмитрий Бородаенко с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в Сети фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Житель Перми Максим Гусев не позднее 2 мая, преследуя те же цели, разместил фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

«По фактам размещения в сети интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично», — подчеркнула Петренко.

Подозреваемые допрошены, проведены обыски по их местам жительства, следствие продолжается.

21 июля Следственный комитет закончил расследование в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, опубликовавшего фото лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». 7 июля СК сообщил о завершении следствия по еще двум таким делам. Один из обвиняемых также опубликовал фото Гитлера, другой — портрет генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии. Оба признали вину.

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