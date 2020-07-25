СК возбудил еще 2 дела о размещении фото нацистов во время «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела о размещении фото нацистов во время «Бессмертного полка», сообщило на своем сайте ведомство 25 июля.

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, продолжается работа по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией, а также по противодействию распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — объяснила она.

Как установило следствие, не позднее 6 мая 2020 года житель Кемерово Дмитрий Бородаенко с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в Сети фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Житель Перми Максим Гусев не позднее 2 мая, преследуя те же цели, разместил фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

«По фактам размещения в сети интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично», — подчеркнула Петренко.

Подозреваемые допрошены, проведены обыски по их местам жительства, следствие продолжается.

21 июля Следственный комитет закончил расследование в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, опубликовавшего фото лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». 7 июля СК сообщил о завершении следствия по еще двум таким делам. Один из обвиняемых также опубликовал фото Гитлера, другой — портрет генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии. Оба признали вину.