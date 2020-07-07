СК завершил расследование двух дел о публикации фото нацистов в «Бессмертном полку»

Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк». Об этом во вторник, 7 июля, пишет надзорный орган на своем официальном сайте.

«Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова», — указали в СК.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого граждане обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

По данным следствия, 4 мая 2020 года Симанов отправил на сайт «Банк памяти» фотографию изменника Родины генерала Андрея Власова для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн». Обвиняемый утверждает, что эти действия он совершил для оправдания предательства пособника нацистов Власова А.А. и героизации его персоны.

Как сообщает СК, Круглов также 4 мая этого года через свою страницу в социальной сети разместил на сайте «Банк памяти» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера с целью ее трансляции в «Бессмертный полк онлайн». Мотивом Круглова при этом было совершение злой шутки

Оба гражданина вину признали полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, основанная на результатах компьютерных и портретных судебных экспертиз, многочисленных показаниях свидетелей, среди которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций. В этой связи уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направлении дел в суд для рассмотрения по существу.

4 июня сообщалось, что двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертный полк» — Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову — предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма.

23 мая Эль-Айюби и Шестаков раскаялись в своих действиях. Житель Казани Эль-Айюби, разместивший фото Адольфа Гитлера, извинился и заявил, что сделал это, будучи нетрезвым. Шестаков из Перми, выложивший фото генерала Власова, в свою очередь сообщил, что это была «не очень оригинальная и умная шутка».

В тот же день СК сообщал, что проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фотографий лидеров нацистской Германии на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».

10 мая стало известно о появлении на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии Генриха Гиммлера. Кроме того, в рамках акции «Имена героев», запущенной челябинским ТРЦ «Космос», появился пост про ветерана Владимира Сумина, под которым была размещена фотография Адольфа Гитлера в молодости, без усов. В подписи говорилось, что этот человек воевал под Курском и Москвой и погиб в 1945 году. 3 мая на сайте «Банк памяти» была опубликована анкета с фотографией Гитлера и подписью «Гитле Адоль Алоисо».