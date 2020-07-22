Узнает мир спасенный: Минфин даст деньги на борьбу с фейками о войне

В ближайшие три года из федерального бюджета впервые будет специально профинансирована программа противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Об этом говорится в методических материалах Минфина («Известия» с ними ознакомились). Целевые субсидии из казны выделят фонду «История Отечества». Сумма поддержки не уточняется, но глава организации Константин Могилевский сообщил «Известиям», что на кампанию может быть заложено несколько миллионов рублей. По его словам, деньги направят на публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории, еще одна статья — оперативное реагирование на попытки исказить историю.

Против фальсификации

Минфин заложит в бюджет на 2021–2023 годы специальные субсидии для программы противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны, следует из материалов ведомства. Реализацией работ займется фонд «История Отечества». Деньги на кампанию выделяются для выполнения поручения президента. В пресс-службе Минфина не ответили на вопрос, какой может быть максимальная сумма финансирования проекта. Объем субсидии будет рассматриваться во время подготовки проекта бюджета на 2021–2023 годы, сообщили там.

Впрочем, в 2020-м поддержка фонда из казны была относительно скромной. Как уточнили в пресс-службе Минфина, на его деятельность в этом году в бюджет заложено 6 млн рублей.

Кампания по противодействию фальсификации истории Второй мировой предусматривает прежде всего публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории: через СМИ, образовательные семинары и так далее, пояснил «Известиям» исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Он также добавил, что планируется более оперативно реагировать на попытки исказить ход событий.

— На дилетантские попытки публичных персон представить историю в ложном свете будем отвечать публикацией конкретных исторических документов, опровергающих несостоятельные версии, — заявил он «Известиям».

По его словам, необходимо сформировать правдивое представление о Второй мировой среди младшего поколения. Именно оно более всего уязвимо для попыток исказить историю, дискредитировать роль СССР и так далее. Сумму поддержки из бюджета он оценил в несколько миллионов рублей.

Ревизионизм не пройдет

Кампания по борьбе с переоценкой событий Второй мировой — не первая попытка властей системно противостоять искажению российской истории. В 2009–2012 годах действовала специальная комиссия при президенте — по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

В 2020 году — юбилейном со дня победы в Великой Отечественной — Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость отвечать на попытки искажения истории войны.

— Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты, — сказал он в послании Федеральному собранию 15 января.

На эту тему глава государства высказывался и в своей авторской колонке, написанной к празднованию победы во Второй мировой.

— Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской конференциями, — рассуждал президент в статье.

К 75-летию победы во Второй мировой попытки исказить историческую правду возобновились с особой интенсивностью, заявил председатель правления Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар. Именно поэтому борьба с фальсификацией фактов становится особо актуальной.

В канун 9 мая администрация американского лидера разместила на своей официальной странице в Instagram пост с видеозаписью возложения Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны. Этот ролик сопровождался подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

Наш ответ Чемберлену

Борьба с историческими искажениями на уровне профессионального сообщества ведется постоянно, заявил «Известиям» советник ректора МПГУ, специалист по истории Второй мировой Евгений Спицын. Проблема скорее заключается в том, чтобы доносить факты о войне до широкой общественности — у многих историков, которые целенаправленно занимаются опровержением мифов или необоснованных версий о тех или иных событиях или историческом контексте, попросту нет денег на публикацию исследований и их продвижение, отметил он.

В то же время распространение ложных представлений о войне и истории в целом — это высокие политические риски, добавил Евгений Спицын. Фактически с развала СССР Россия находится под давлением пропаганды антисоветизма, что автоматически дискредитирует роль нашей страны в победе.

Он отметил, что у нас не принято на официальном уровне подвергать сомнению значение союзников или тем более пытаться проанализировать их роль в развязывании войны. Тогда как именно таким образом и необходимо поступать: не Россия должна занимать оборонительную позицию в ответ на попытки дискредитации своего вклада в победу, а нашим партнерам нужно доказывать собственную роль, свою непричастность к началу Второй мировой, предложил специалист.

— Именно это и должно быть «нашим ответом Чемберлену», — резюмировал Евгений Спицын.

Впрочем, российское оборонное ведомство уже запустило собственную кампанию по борьбе с фейками о Великой Отечественной войне. В рамках празднования 75-летия ее окончания Минобороны рассекретило тысячи архивных материалов. Помимо непосредственно «боевых» документов, ведомство открыло доступ к файлам, посвященным Ялтинской конференции, оказанию помощи мирным жителям, организации мирной жизни в Берлине весной и летом 1945-го.

Весной нынешнего года Минобороны опубликовало многосерийный документальный фильм, посвященный важным эпизодам Великой Отечественной. Как заявили в ведомстве, «в фильме рассказывается историческая правда о ранних этапах войны, сложнейших битвах, героизме советских солдат, партизан и тружеников тыла, круглосуточной работе советского руководства и военного командования».