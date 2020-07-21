СК завершил расследование публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет закончил расследование в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, опубликовавшего фото лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 21 июля.

По данным следствия, молодой человек 4 мая отправил фото через мобильное приложение, говорится в сообщении.

В ходе обысков также было установлено, что Эль-Аюби несколько месяцев выращивал дома наркосодержашие растения.

«По утверждению самого обвиняемого, поступок был совершен им по причине наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления», — отметили в СК.

В ходе предварительного следствия Эль-Аюби полностью признал вину и принес публичные извинения.

7 июля СК сообщил о завершении следствия по еще двум таким делам. Один из обвиняемых также опубликовал фото Гитлера, другой — портрет генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии. Оба признали вину.