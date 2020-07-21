Прямой эфир
Сюжет:

СК завершил расследование публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

0
Фото: РИА Новости/СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет закончил расследование в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, опубликовавшего фото лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 21 июля.

По данным следствия, молодой человек 4 мая отправил фото через мобильное приложение, говорится в сообщении.

В ходе обысков также было установлено, что Эль-Аюби несколько месяцев выращивал дома наркосодержашие растения.

«По утверждению самого обвиняемого, поступок был совершен им по причине наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления», — отметили в СК.

В ходе предварительного следствия Эль-Аюби полностью признал вину и принес публичные извинения.

7 июля СК сообщил о завершении следствия по еще двум таким делам. Один из обвиняемых также опубликовал фото Гитлера, другой — портрет генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии. Оба признали вину.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020