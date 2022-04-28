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В Германии подтвердили помощь немецких неонацистов боевикам «Азова»

В правительстве Германии рассказали о помощи немецких неонацистов боевикам «Азова»
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Немецкая неонацистская партия «Третий путь» оказывает украинским националистам материальную помощь. Об этом сообщили в бундестаге на запрос фракции «Левые» в четверг, 28 апреля.

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«Пожертвованием партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с «воюющими националистами», и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы», — отмечается в документе.

В документе также говорится о том, что контактировать стороны начали еще задолго до начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Партия уже много лет контактирует с украинской националистической партией «Национальный корпус» и ее боевым крылом полком «Азов», — сообщает бундестаг.

Ранее в этот же день стало известно, что росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, они созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

30 марта журналист «Известий» рассказал, что в городе Марьинка на базе украинских националистов «Азова» нашли книги об Адольфе Гитлере и другую литературу националистического характера. Кроме того, на захваченном объекте была найдена форма с шевроном флага Германии, а также шевроны с флагом Великобритании.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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