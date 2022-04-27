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В СК РФ заявили о наемниках из 50 стран в числе вооруженных формирований Украины

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Наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок. Об этом заявили в среду, 27 апреля, в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
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«Созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти. Следствием устанавливаются их данные для последующего привлечения к уголовной ответственности», — говорится в пресс-службе.

Это подтверждают и результаты допроса порядка 2,5 тыс.и пленных украинских силовиков. Следователи собрали всю информацию о местах дислокации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), их численности, оснащенности и провокациях.

«Указанные лица сообщают о наличии в распоряжении воинских частей ВСУ иностранного контингента, а также вооружения, его видах и количестве», — добавили в ведомстве.

Также стало известно, что СК изучит факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей, где были обнаружены предположительно украинские беспилотники.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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