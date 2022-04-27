СК изучит факты противоправных действий ВСУ в Курской и Воронежской областях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей, где были обнаружены предположительно украинские беспилотники. С этой целью в регионы выехали следователи, сообщили в среду, 27 апреля, в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил задокументировать факты противоправных действий Вооруженных сил Украины на территории Курской и Воронежской областей. Следователи выехали на места происшествий для выяснения обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в среду утром был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе рядом с Воронежем. Он уточнил, что это малогабаритный аппарат, который был обнаружен и сбит системой ПВО.

В ночь на среду расчеты ПВО также перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Эту информацию подтвердил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, разрушений не было, никто не пострадал. Кроме того, два украинских беспилотника были сбиты в селе Боровское Рыльского района Курской области 25 апреля.

С 11 апреля в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.