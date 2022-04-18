Пограничное «геройство»: на территории России начались диверсии ВСУ

Активность украинских диверсантов и террористов ожидается в приграничных с Украиной регионах России. И не безосновательно — на минувшей неделе неизвестные подорвали часть железнодорожных путей в Белгородской области. А в четверг, 14 апреля, силы ВСУ обстреляли Климовский район Брянщины. В тот же день атаке подверглось село Сподарюшено на Белгородчине. На отдельных территориях в пяти субъектах страны повысили уровень террористической опасности. Как обеспечивается безопасность жителей и инфраструктуры в зонах риска — в материале «Известий».

Враг у ворот

Украинские вооруженные формирования стали проявлять активность в приграничных районах России — за несколько дней были обстреляны погранпункты в Курской и Брянской областях. Последняя атака была предпринята на пункт пропуска «Новые Юрковичи» ПУ ФСБ России по Брянской области.

Пограничное геройство Пограничный автомобильный пропускной пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области, подвергшийся минометному обстрелу ВСУ Фото: РИА Новости/Юлия Заболотько

«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы» , — говорится в сообщении Погрануправления спецслужбы по региону. Также на Брянщине были обстреляны жилые кварталы.

А в Белгородской области, предположительно, диверсанты пытались подорвать железнодорожное сообщение. Стоит вспомнить и случай уничтожения силами ВСУ объекта гражданской инфраструктуры — нефтехранилищ в той же Белгородской области. Минобороны России в связи с диверсиями на территории страны выступило с официальным предупреждением к киевскому режиму.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего Российская армия до сих пор воздерживалась» , — сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Речь идет об объектах стратегического значения.

Пограничное геройство Пожар, случившийся на нефтебазе в Белгороде после удара, нанесенного вертолетами ВСУ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Берковский

11 апреля в Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае, Крыму и двух районах Воронежской области был введен повышенный уровень террористической угрозы. А «желтый» (высокий) уровень был введен на территориях городских округов: Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым.

Разбор залетов

— У органов власти по каждому «цвету» есть компетенции, то есть четкий набор действий, — рассказал «Известиям» президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. — Присутствует ряд ограничений для гражданских лиц: блокпосты, различные проверочные мероприятия. Вплоть до комендантского часа. Вводится также оповещение на случай воздушной тревоги.

По его словам, существует два основных негативных момента в ситуации, когда рядом идут боевые действия. Во-первых, есть вероятность случайного залета снарядов .

— К сожалению, не всё оружие высокоточное, случаются перелеты и недолеты на несколько километров, — рассказывает собеседник. — Хотя нам показывают, как красиво и четко летят ракеты, это не всегда соответствует действительности. Особенно если это старые образцы вооружения, лежавшие на складе в качестве какого-нибудь НЗ (неприкосновенного запаса. — Ред.). Даже если сработает ПВО, обломки ракеты могут упасть на улицы населенного пункта, нанести ущерб гражданскому населению, — пояснил Филатов.

Пограничное геройство Фрагмент мины на пограничном автомобильном пропускном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Вторая угроза для приграничных территорий —- попытки ударов противника по российской инфраструктуре.

— Такие прецеденты уже были — когда был совершен удар по нефтехранилищу вертолетами, попытка подрыва железнодорожных путей. Несколько раз были обстреляны пограничные переходы, — добавил эксперт.

Цветовой код

Правовое значение повышения режима террористической угрозы «Известиям» разъяснил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. По его словам, положения, ранжирующие уровни террористической опасности, содержатся в законе «О противодействии терроризму».

— Согласно этому закону уровни террористической опасности устанавливаются в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы возможного террористического акта. И в этой же норме четко прописано, что эти уровни не могут предусматривать принятие ограничивающих прав и свобод человека и гражданина дополнительных мер по обеспечению безопасности. Отсюда следует, что, по сути, никаких запретов для населения дополнительно не вводится, — объясняет юрист.

Пограничное геройство Последствия авиаудара по поселку Климово в Брянской области Фото: РИА Новости/Юлия Заболотько

Всего существует три уровня террористической угрозы: повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»).

— «Синий» уровень устанавливают, если есть информация о реальной возможности совершения террористического акта, но она требует подтверждения. «Желтый» — если такая информация подтверждена. Последний уровень, «красный», — если теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его непосредственную угрозу, — рассказывает Бибаров-Государев.

В соответствии с этими уровнями могут приниматься дополнительные меры по обеспечению безопасности. При повышенном («синем») уровне на улицах и в других общественных местах выставляют усиленные патрули, усиливается досмотр граждан, проверяют и осматривают объекты инфраструктуры для обнаружения возможных мест закладки взрывных устройств. При высоком («желтом») уровне усиливается контроль над соблюдением жителями правил регистрации места проживания и пребывания, проверяют готовность работников ликвидировать потенциальные террористические посягательства на объекты; соответствующие медицинские организации переводят в режим повышенной готовности.

— При установлении критического («красного») уровня террористической опасности помимо прочего дополнительно усиливается охрана критически важных объектов социальной инфраструктуры, усиливается контроль за передвижением транспортных средств, — добавляет он.

Пограничное геройство Поврежденный автомобиль на пункте пропуска «Новые Юрковичи» Фото: РИА Новости/Юлия Заболотько

Больше двух не собираться

Одна из основных рекомендаций для местного населения — не посещать массовые мероприятия .

— Гражданам лучше отказаться от посещения без необходимости мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, и ограничить время пребывания детей на улице, — объясняет Бибаров-Государев. — При каждом уровне опасности рекомендуется по первому требованию сотрудников правоохранительных органов предоставлять документы, удостоверяющие личность; не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта; воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. При таких условиях человек будет находиться под усиленным контролем со стороны правоохранительных органов, что дополнительно нагружает работой правоохранителей и не добавляет спокойствия самому гражданину.

Исполнение законодательства на территории, где усилены меры террористической опасности, осуществляется в обычном режиме, отмечает юрист.

Пограничное геройство Часть боеприпаса в поселке Климово Фото: РИА Новости/Дмитрий Карась

Опыта хватает

Алексей Филатов уверен в эффективности российских правоохранителей в борьбе с диверсионной и террористической деятельностью противника в стране.

— В России очень большой, добытый нашей кровью, опыт борьбы с терроризмом, — говорит подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. — Статистика последних 10 лет показывает, что наши спецслужбы очень удачно научились правильно и грамотно вести профилактику террористической деятельности. С 2014–2015 годов начало существенно снижаться число доведенных до конца терактов. Их число можно посчитать на пальцах, тогда как обезвреженные спящие ячейки, банды главарей, участников террористических организаций ежегодно исчисляются десятками и сотнями. Ежегодно директор ФСБ такую статистику приводит.

Он считает, что спецслужбы тщательно оценили все риски при планировании специальной военной операции по защите Донбасса. В том числе для гражданского населения страны.